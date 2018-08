Márquez, adelante en Austria Deportes 12 de agosto de 2018 Redacción Por MOTOGP

FOTO WEB PASO A LAS DUCATI. Marc Márquez buscará la victoria que siempre se le negó.

Durante la primera sesión de entrenos fueron las Ducati las que tomaron el control de un Red Bull Ring completamente seco. Pero ayer, en una Q2 en la que la categoría reina ha podido volver a disfrutar de condiciones en seco, la Pole de MotoGP del GP de Austria 2018 se la ha llevado Marc Márquez.

Y pese a que las Ducati partían como favoritas desde un principio, no nos extraña en absoluto que haya sido el de Honda el más rápido del día. En parte, porque el mismo ya había dicho la semana pasada que las Ducati no eran tan favoritas como parecían. Ahora bien, ¡los tiempos están extremadamente ajustados! Marc se ha llevado la pole con 1:23:241 y Dovizioso se ha quedado a 1:23:243.

Pero esto no significa que las Ducati dejen de ser las favoritas ya que ocupan las tres posiciones siguientes a la pole de Marc con Dovizioso al frente, seguido por Lorenzo y Petrucci. Pese al buen resultado conseguido, parece que algo no le ha gustado a Lorenzo a quien hemos visto bajar de la moto en un gesto que parecía bastante enfadado. No sabemos si por el resultado, o por algún problema con su Ducati. O quizá solo son impresiones nuestras… Sea como sea, tendremos que esperar a ver si luego hace declaraciones y dice algo al respecto.

Sin embargo, la noticia más sorprendente de la jornada ha sido otra, y es que en esta ocasión en la Q2 ha habido un gran ausente. Valentino Rossi no ha logrado pasar el corte, solo ha marcado el cuarto mejor tiempo en la Q1, y se ha quedado fuera de la Q2. Con este resultado, Rossi saldrá hoy desde la 14ª posición, la peor de la temporada.



YAMAHA, EN CRISIS

Los 11º y 14º lugares de Maverick Viñales y Valentino Rossi en la clasificación de Austria parece que fue el fondo para el equipo Yamaha de MotoGP. Por lo menos así lo entendieron los integrantes del cuerpo técnico, ya que, antes de que comenzara la conferencia de prensa de sus pilotos, tomaron los micrófonos para hacerse cargo del magro momento. Kouji Tsuya, líder del proyecto de la Yamaha M1, y Lin Jarvis, manager del equipo, dieron la cara y expresaron: "Hoy -por ayer- ha sido un día muy complicado para nosotros. Estamos sufriendo con la entrega de potencia de nuestra moto, aunque sabíamos que este circuito sería uno de nuestros puntos débiles. De todos modos, no hemos conseguido dar a nuestros pilotos una entrega de potencia más precisa", expresó Tsuya. Y completó: "A Maverick, tanto hoy como el viernes, le pedimos cosas distintas, afectando demasiado a su concentración. Ahora estamos investigando cómo solucionar este problema de cara a la carrera, pero de momento, sólo quiero pedirles perdón a los pilotos por no haber podido ofrecerles la posibilidad de hacer un mejor resultado".