Se entregó Olazagasti, el ex secretario privado de De Vido

BUENOS AIRES, 12 (NA). - José María Olazagasti, ex secretario privado del ex ministro de Planificación Julio de Vido, quedó detenido ayer tras entregarse a la Justicia, en el marco de la causa por el supuesto pago de coimas en torno a la obra pública durante la gestión anterior.

El juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa conocida como "cuadernos de la corrupción", había librado el último viernes una orden de detención contra Olazagasti y Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), conocido por el escándalo de las valijas de Guido Antonini Wilson.

Olazagasti se entregó en la sede de Cavia de la Policía Montada, donde permanecerá detenido durante el fin de semana hasta que se decida su traslado a un complejo penitenciario, según dejaron trascender fuentes judiciales.

La entrega de Olazagasti se produjo después de que quedara también detenido el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, quien al igual que Uberti y el ex secretario de De Vido, fue mencionado por el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, en la ampliación de su declaración indagatoria.

Wagner, dueño de la constructora ESUCO, declaró ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que negoció directamente con el ex ministro De Vido (jefe de Olazagasti y Uberti) el pago de coimas para el "reparto" de la obra pública y que se abonaba entre el 10 y el 20 por ciento del precio total, indicaron a NA fuentes de la causa.

Olazagasti y Uberti aparecen además mencionados en los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal comandado por De Vido.

Esos cuadernos, con anotaciones sobre el supuesto traslado de bolsos con dinero, fueron los que dieron origen a la causa judicial en la que hay 10 personas que se acogieron a la figura del "arrepentido" (delación premiada) y 15 detenidos.

El ex secretario de De Vido había sido indagado la semana pasada por Bonadio y Stornelli debido a su aparición en los cuadernos, donde era mencionado como un de los funcionarios que estaban al tanto del presunto pago de coimas.

Allí, Olazagasti negó las acusaciones en su contra: está imputado como partícipe necesario de asociación ilícita que, según la causa, encabezaban los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y organizaba De Vido.

Además, el ejecutivo de Techint Luis Betnaza, en su declaración ante el juez, mencionó a Olazagasti y Uberti como encargados de una suerte de "embajada paralela" en Venezuela, que le pidieron coimas para interceder ante el entonces presidente de ese país, Hugo Chávez, por la complicada situación de las empresas que el grupo tenía en ese país.