Cuatro familiares muertos por un escape de gas
12 de agosto de 2018

ROSARIO, 12 (NA). - Cuatro integrantes de una familia, un matrimonio y sus dos niños, murieron ayer en un departamento de la zona céntrica de Rosario, aparentemente al intoxicarse por inhalación de monóxido de carbono.

El deceso de Karina Duvnjak, de 49 años, y Sergio Villamea, de 56, y sus hijos: un niño de once años y una nena de cuatro, se produjo en un departamento del edificio situado en Italia 1433.

Las sospechas apuntan a que la tragedia se produjo por un escape de gas, en un departamento en el que funcionaban tres estufas y un calefón, y en donde hasta el momento no se había determinado el origen de la falla.

El episodio causó una profunda consternación en la ciudad, donde Duvnlak, quien era licenciada en comunicación social, era conocida por su activa militancia a favor de la adopción.

En tanto, Villamea era arquitecto y manager de una división infantil de rugby en el club Universitario de Rosario.

Según indica el sitio del diario La Capital, la adopción de sus hijos llevó al matrimonio a participar activamente desde hace más de una década en organizaciones no gubernamentales ligadas a facilitar ese trámite.