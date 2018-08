CRAR tuvo un triunfo para alimentar la "Esperanza"

El Círculo Rafaelino de Rugby tuvo un buen estreno en la Reclasificación del Torneo Regional del Litoral al derrotar en Esperanza a Alma Juniors por 43 a 10. De esta manera, volvió a la victoria luego de nueve caídas, ya que hacía de la segunda fecha ante Provincial que no podía ganar.

El equipo dirigido por Enrique López Durando se mostró con mucha confianza y actitud, para mostrar la chapa de equipo que pretende conservar su sitio en el lugar de privilegio para la próxima temporada.

El Verde apoyó seis tries, por intermedio de Maximiliano Bertholt, Santiago Kerstens, Guillermo Brown, Facundo Aimo, Franco Davicino y un try penal, mientras que Pablo Villar aportó un penal y cinco conversiones. De tal modo, logró el bonus ofensivo siempre importante para la sumatoria en la tabla de posiciones.

La formación titular del Círculo Rafaelino fue con Matías Rocchi, Martín Zegaib y Daniel Espíndola; Mariano Ferrero (c) y Franco Davicino; Juan Pablo Imvinkelried, Facundo Aimo y Nicolás Gutiérrez; Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Nahuel Robledo, José Williner, Guillermo Brown, Julián Kalbermatten; Santiago Kerstens.



LOS DEMAS RESULTADOS

En esta jornada inicial de la Reclasificación perdieron los otros tres equipos que provienen de Zona Campeonato, Tilcara, Provincial y Universitario de Santa Fe. Todo un mensaje de lo duro que será esta instancia.

Estos fueron los demás marcadores: La Salle 28 - Tilcara 12; Los Caranchos 23 - Provincial 21; Logaritmo 32 - Universitario de Santa Fe 28 y Rowing 41 - Los Pampas 7.

Posiciones: CRAR, Rowing, La Salle y Logaritmo 5 puntos; Los Caranchos 4; Universitario de Santa Fe y Provincial 1; Tilcara, Los Pampas y Alma Juniors 0.

Próxima fecha (2°): CRAR vs. Paraná Rowing; Provincial de Rosario vs. Alma Juniors de Esperanza; Universitario de Santa Fe vs. Los Caranchos de Rosario; Tilcara de Paraná vs. Logaritmo de Rosario y Los Pampas de Rufino vs. La Salle Jobson.



ZONA CAMPEONATO

En el principal nivel, estos fueron los resultados: Estudiantes de Paraná 31 - Duendes de Rosario 34; Santa Fe RC 57 - Universitario de Rosario 14; CRAI de Santa Fe 32 - GER 22 y Old Resian 8 - Jockey de Rosario 24.

Posiciones: Santa Fe RC y Duendes 5 puntos; Jockey y CRAI 4; Estudiantes 2; GER, Old Resian y Universitario 0.