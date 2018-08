Guillermo Sara debuta en Lanús Deportes 12 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La tarde del domingo tendrá tres atractivos partidos válidos por la primera fecha de la Superliga ya que Godoy Cruz recibirá a Estudiantes de La Plata, Lanús hará lo propio con Defensa y Justicia y Rosario Central jugará como local ante Banfield.

El primer encuentro se disputará a las 13:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con arbitraje de Jorge Baliño y televisación por Fox Sports. Godoy Cruz viene de quedar eliminado de la Copa Argentina por Defensores Unidos de Zárate y el entrenador Diego Davobe hará una variante en relación a ese partido ya que Leandro Lencinas acompañará en el ataque a Santiago García. Lencinas entrará en lugar de Victorio Ramis, quien arrastra una suspensión de tres partidos mientras que Juan Andrada será uno de los mediocampistas ya que se recuperó totalmente de la molestia e ingresará por Fabián Henríquez, quien lo venía reemplazando en los amistosos.

Por su lado, Estudiantes de La Plata venció a Gremio de Porto Alegre en la ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores y el técnico Leandro Benítez no podrá contar con Rodrigo Braña, quien se lesionó tras ese encuentro. En reemplazo del experimentado jugador ingresaría en la zona del mediocampo Iván Gómez.



EN EL SUR

Lanús se medirá como local ante Defensa y Justicia a partir de las 15:30 en un encuentro que será controlado por el árbitro Fernando Rapallini y que irá televisado por TNT Sports. Lanús dejó en el camino a Douglas Haig en la Copa Argentina y el ex Boca, el rafaelino Guillermo Sara, hará su debut en el arco mientras que en la zona de ataque Sebastián Ribas estará desde el inicio. El encuentro se jugará con público de ambas parcialidades y al mismo Defensa y Justicia arriba tras ser eliminado de la Copa Argentina por Argentinos Juniors, mientras que previamente se clasificó a los Octavos de Final de la Copa Sudamericana donde se medirá ante Banfield.



EN EL GIGANTE

Por su parte, Rosario Central recibirá a Banfield a las 17:45 con Diego Abal como juez y televisación por TNT Sports. El delantero Fernando Zampedri sufrió una molestia en la semana pero el técnico Edgardo Bauza cree que podrá ser de la partida y estará en la delantera junto a Marco Ruben.

Por su parte, Banfield tendrá una baja sensible porque Nicolás Bertolo tiene molestias físicas y no viajó a Rosario.