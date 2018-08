Atlético fue goleado por Instituto

(Especial para LA OPINION). - Atlético de Rafaela enfrentó en la tarde de ayer a Instituto, en un nuevo (y quizás el último) amistoso de pretemporada de invierno. El cotejo se disputó con un estadio prácticamente repleto, en el marco de los festejos por los 100 años del elenco cordobés.



El conjunto dirigido por Víctor Bottaniz busca seguir sumando rodaje de cara al comienzo del torneo de la B Nacional, que finalmente comenzará el próximo 25 de agosto y que mañana se conocerá el fixture. También vale recordar que finalmente no habrá reestructuración en el ascenso y se jugará de la misma manera que la última temporada.



El resultado no fue el esperado para la “Crema”, el rendimiento mucho menos. Sobre todo lo que hizo el equipo rafaelino en el primer tiempo, que fue muy pobre. No fueron buenas las sensaciones que dejaron. Cayó 3-0 en Alta Córdoba. Los goles para el conjunto dirigido por Darío Franco fueron anotados por Pablo Vegetti, uno en cada tiempo, y otro de Emiliano Ellacópulos, a los 35 minutos de la primera parte.



En el complemento, cuando se jugaban 11 minutos el arquero de Instituto, Henricot le atajó un penal a Mauro Albertengo, luego de una clara mano de un defensor local dentro del área.



La apertura del marcador llegó rápidamente. A los 7 minutos, luego de una pelota parada, Pablo Vegetti abrió el marcador para el conjunto local. Casi llegando al cierre de la primer parte, y tras una buena jugada colectiva, la “Gloria” amplió distancias por intermedio de Emiliano Ellacópulos.

El gol tempranero, la poca conexión que tuvo a la hora de generar fútbol y las dudas que presentó, nuevamente, en la última línea hicieron que el 2-0 de la primera parte estuviera bien. Muy poco en ofensiva en esos primeros 45 minutos para un Atlético que intentó desnivelar por las bandas y siempre se encontró bloqueado.



En el complemento Lito Bottaniz mandó a cancha a Pablo Gaitán, en lugar de Navas, intentando tener algo más de fútbol en el medio campo. A los 11 minutos tuvo un penal a favor, ejecutado por Mauro Albertengo, que contuvo el arquero Fabricio Henricot.



Ya con Atlético jugado y en busca del descuento, Instituto volvió a golpear y fue por intermedio de Vegetti.



En un primer momento se había anunciado que el próximo sábado la “Gloria” le devolvería la visita a la “Crema”, pero atendiendo a la confirmación del torneo para el 25 y el partido por Copa Argentina para Atlético, el 22 a las 20 hs. vs Lanús en Junín, todo hace suponer que el de ayer fue el último ensayo preparatorio para los de barrio Alberdi.



Las formaciones y datos del partido:



Instituto: Fabricio Henricot; Santiago Moyano (67m Franco Flores), Facundo Agüero, Víctor López, Franco Canever; Ignacio Antonio, Sebastián Navarro (81m Marcelo Guzmán), Javier Mendoza (77m Malcom Braida); Leandro Vella, Pablo Vegetti, Emiliano Ellacopulos (77m Mateo Klimowicz).



Suplentes: Leandro De Bortoli, Emiliano Andrizzi y Mateo Bajamich. DT: Darío Franco



Atlético de Rafaela: Ramiro Macagno, Tomás Baroni (70m Lucas Blondel), Abel Masuero, Gastón Suso y Nazareno Fernández Colombo (64m Mauro Marconato); Enzo Copetti (80m Enzo Gaggi), Gabriel Ramírez, Lautaro Navas (54m Pablo Gaitán) y Ángelo Martino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.



Suplentes: Matías Tagliamonte, Francisco Ortega, Lucas Quiróz y Enzo Bertero. DT: Víctor Bottaniz



Goles en el primer tiempo: 7m Pablo Vegetti (I) y 35m Emiliano Ellacopulos (I).

Gol en el segundo tiempo: 27m Pablo Vegetti (I).

Incidencia: a los 11m del ST Henricot (I) le contuvo un penal a Albertengo (AR).



Estadio: Juan Domingo Perón.

Arbitro: Jonathan Correa.