Una quinta que arde!

Este domingo se vivirá una gran jornada de Liga Rafaelina de Fútbol. El torneo Clausura de Primera A estará jugando el grueso de los partidos correspondientes a una quinta fecha que ya tiene dos cotejos disputados y que hoy se cerrará con los otros cinco.

El partido que sobresale es el que jugarán en barrio Villa Rosas Florida de Clucellas, uno de los líderes (9 puntos), y Peñarol (8), escolta. Pero sin dudas que el partido que tendrá Ferrocarril del Estado, el otro puntero, en barrio Parque, también se llevará varias miradas. La BH quiere prenderse en la pelea y si hoy gana puede quedar a tiro de la cima.

En la lucha de los promedios, hoy se vivirá un partido que puede ser clave para Sportivo Norte. El “Negro” visita al Deportivo Ramona y si ganar le sacará una buena diferencia de puntos como para alivianarse en dicha pelea.



Los encuentros: Ben Hur vs. Ferrocarril del Estado (Guillermo Tartaglia), Peñarol vs. Florida de Clucellas (Javier Simoncini), Deportivo Ramona vs. Sportivo Norte (Víctor Colman), Deportivo Libertad vs. Atlético de Rafaela (Guillermo Vacarone), Brown de San Vicente vs. 9 de Julio (Enrique Calderón).



PRIMERA B



En la Primera B se completará la cuarta fecha del torneo Clausura que se puso en marcha el viernes por la noche con la victoria de Sportivo Santa Clara en María Juana ante Talleres por 2 a 0.

Los encuentros de este domingo comenzarán a las 15.30hs (Reserva 14 hs.) y se disputarán los siguientes cruces: Zona Norte: Dep. Aldao vs. Tiro Federal (Leandro Aragno) Unidad Sancristobalense vs. Arg. Vila (cancha Indep. San Cristóbal) (Ariel Gorlino) Moreno de Lehmann vs. Indep. San Cristóbal (Claudio González) Sp. Roca vs. Indep. Ataliva (Gonzalo Hidalgo).

Zona Sur: Dep. Josefina vs. Atl. Esmeralda (Darío Suárez) Bochófilo Bochazo vs. San Martín (Raúl Rodríguez) La Hidráulica vs. Atlético María Juana (Sebastián Garetto) Zenón Pereyra FBC vs. Sp. Libertad EC (José Domínguez).



PRIMERA C



El tercer grupo liguista, la Primera C, pondrá en juego la tercera fecha del torneo Definición en donde se destaca el cruce que se jugará en Egusquiza con el Deportivo Susana, uno de los líderes, visitando a San Isidro, escolta. Los cotejos principales comenzarán a las 16hs y se enfrentarán: San Isidro vs. Dep. Susana (Silvio Ruiz) Def. Frontera vs. Belgrano de San Antonio (Mauro Cardozo) Sp. Aureliense vs. Juv. Unida de Villa San José (Ángelo Trucco).