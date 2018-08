"Es un año complicado" SUPLEMENTO RURAL 12 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

En el acto de apertura del jueves pasado, entre las autoridades presentes también estuvo el presidente del Concejo Municipal Raúl Lalo Bonino, opinando que "como todos los años acompañar la muestra que es tan importante para Rafaela y la zona, recorriendo un poco los stands. Obviamente, estamos en un año que es complicado, las previsiones no son las que uno esperaba, pero contentos también por ver que le siguen poniendo el empuje y garra; hay algunas empresas nuevas que en otros años no estaban, con lo cual eso marca que más allá de estar en este momento difícil, la típica idiosincrasia y la costumbre de nuestra zona es la de seguir empujando, buscando nuevas opciones, ir para adelante y es lo que se demuestra aquí en la Rural".

Uno de los mayores problemas en el sector productivo es la lechería, un cronista de LA OPINION le preguntó si por su relación con el gobierno nacional conocen de cerca esta situación y realizaron algún tipo de planteo, respondiendo que "sí, desde hace dos años que venimos con este tema, se han hecho varias reuniones necesarias, funcionarios del Ministerio de Agroindustria han venido, se hicieron vinculaciones con autoridades del Banco Nación para buscar la manera de acceder a créditos más accesibles. Uno entiende que no se han dado todas las respuestas necesarias, se siguen realizando otros encuentros, por eso es que también ha participado el presidente Macri en las mesas de lechería, tratando de buscar alguna solución a tantas problemáticas del sector que viene pasando desde hace años y esperando que puedan encontrarle la vuelta porque están sufriendo los productores; desde el Gobierno no se puede o no encontraron la manera de acertar en el camino que los beneficie de manera concreta".