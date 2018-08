El cementerio también toma algunas medidas de seguridad

El Cementerio Municipal de Rafaela no queda exento a los hechos de vandalismo permanentes que tenemos en los diferentes barrios. Si bien no es un lugar "preferido" para delinquir, pero las casi 4 manzanas que tiene el predio lleva a que algunos jóvenes, más que nada, usen nichos en construcción para juntarse a hacer daño.

Juan Carlos Menara, director de Servicios públicos de el Municipio local, se refirió a estos hechos, que si bien ahora están más controlados que antes y ya casi no existen tantos disturbio, obliga a tomar medidas para el lugar. "Esta es una problemáticas que tenemos desde hace mucho tiempo. Este es un ámbito complejo en cuanto a poder controlarlo, tiene muchas construcciones, muchos lugares de fácil acceso y de poca visibilidad para nosotros", dijo en primera instancia el funcionario.

El Cementerio cuenta hoy con una planta de 14 empleados que están todos los días en planta permanente para que la gente acceda al predio y poder visitar sus familiares. Durante los días hábiles, de lunes a viernes, se realizan las inhumaciones. Aparte de eso, este mismo personal, es que hace todas las tareas de mantenimiento dentro del cementerio y en el aspecto de seguridad y vigilancia existe una empresa privada que brinda este servicio en horarios que el la gerencia va asignando de acuerdo a las distintas necesidad que van existiendo en el día a día. El cementerio cuenta con casi cuatro manzanas de superficie.

"Poder estar permanentemente lo que sucede en cada rincón es casi imposible", dijo Menara y sostuvo que "tendríamos que tener realmente un ejército para eso", a con algo de ironía.

En cuanto a los órdenes de trabajo, dijo que tienen asignado el personal de vigilancia que está permanentemente recorriendo en horarios donde existe una mayor afluencia de público o donde se puede percibir un cierto relajamiento en cuanto a la vigilancia, es decir, desde las 11 de la mañana y las 18.30 horas. "En ese horario, este personal de la empresa privada es el que realiza las recorrida, en diferentes puntos que tiene asignados y así recorrer el predio", dijo el funcionario municipal.

Además, recordó que ante hechos delictivos o de violencia, se llama a la autoridad: "cuando recibimos algún tipo de queja accionamos inmediatamente. Ya sea llamando a personal de la GUR o a la misma policía. Cuando algún hecho de este tipo ocurre por supuesto que tenemos que tomar las medidas, pero tratamos de prevenir estas situaciones. Cuando eso se detecta tratamos de anticiparnos a posibles complicaciones o posibles incidentes que pueda haber con el público. Siempre existe algún tipo de queja en estas cuestiones", expresó.

En tanto, sostuvo que "sin son hechos de robos, como ha ocurrido con motos y demás, aparte de dar cuenta con nuestro personal, lo que la gente debe hacer es realizar la denuncia, como corresponde", dijo al respecto.

Desde el cementerio informaron que tuvieron que readaptar la instalación eléctrica y artefactos lumínicos, para prevenir vandalimo y robos, siendo esto un proceso que se llevó adelante desde hace un par de años a esta parte. No se ven los cables y las lámparas han sido reubicadas para no sufrir más robos.

Uno de los grandes faltantes en el cementerio de nuestra ciudad fue el bronce, que acompaña a las lápidas y que se lo puede encontrar en algunas manijas: "Ya no hay tantos robos de ese tipo", dijo Menara y destacó que la mayoría de las veces el personal de seguridad acompaña a los que visitan el predio.

Recordemos que tiene 57 calles que corren de este a oeste, y 64 calles que corren de norte a sur. Es uno de los pocos que existe en el país que tiene un Circuito Histórico, donde hay atriles que indican los lugares donde descansan los restos de aquellas personas que fueron significativas en el desarrollo de la ciudad y cuyos nombres figuran en las calles de Rafaela.