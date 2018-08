Rodenas pide no recortar el fondo sojero Locales 12 de agosto de 2018 Redacción Por La legisladora pidió al gobierno nacional evitar quitar esos fondos debido a que tienen impacto directo en las administraciones municipales y comunales santafesinas, donde esos fondos son coparticipados por ley provincial.

Mientras que el gobierno de Mauricio Macri proyecta un fuerte recorte a las provincias en el marco de un ajuste fiscal, requisito sine qua non para cumplir con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la diputada nacional Alejandra Rodenas (PJ-NES) acompañó el reclamo de intendentes y presidentes comunales santafesinos para que no se interrumpa la llegada de aportes del Fondo Federal Solidario (conocido como fondo sojero).

En rigor, se trata de los recursos que reciben las administraciones provinciales por las retenciones a la soja. "La política de recorte permanente que plantea el gobierno nacional es insostenible e inadmisible, sobre todo cuando la constante es ajustar siempre sobre el eslabón más débil de la cadena", argumentó la legisladora, teniendo en cuenta que en Santa Fe el dinero que proviene de ese fondo se distribuye entre municipios y comunas.

En ese sentido, la diputada agregó: "El presidente eligió, una vez más, en medio de una profunda crisis, no tocar intereses de grupos concentrados, aquellos que pueden realizar el esfuerzo, e implementar recortes en obras de infraestructura social".

En consonancia, Rodenas defendió su proyecto presentado en marzo pasado para transformar en ley el decreto Nº 206/2009, que instauró el fondo sojero. "Tenemos que proteger y garantizar los recursos de la provincia y sus territorios, con la necesidad de consagrar y fortalecer una política pública", enfatizó la legisladora.

Asimismo, Rodenas instó al gobernador Miguel Lifschitz y se puso a disposición para "trabajar juntos y defender los recursos de una provincia que aporta mucho, para preservar lo que legítimamente nos corresponde" en medio de "un contexto de demanda social creciente".

En sintonía, la diputada concluyó: "Tenemos la obligación de alertar sobre esta situación y buscar una solución urgente".