Magenta es la Gran Campeón Hembra

La 111º Expo Rural de Rafaela y la región fue una vez más sede de la Expo Holando y Lechería de Santa Fe para el mundo, por su importancia en el calendario anual la Asociación de Criadores de Holando Argentino designó para la jura a un representante internacional. Fue Mike Farlinger, el canadiense quien después de un viaje extenso llegó para brindar sus criterios a la hora de juzgar a más de 120 animales en competencia.

La jura que comenzó el viernes con machos (el gran campeón fue de la Cabaña La Magdalena de Felissia) y hembras no paridas, continuó este sábado para coronar a las principales categorías.

Era bien temprano cuando crecía el nerviosismo en el entorno de los Miretti, porque la joyita del año anterior no cargaba la ubre como lo venía haciendo. Pasaban las horas y los ánimos se fueron acomodando a medida que pasaban las categorías. La definición tuvo una selección excelsa de hembras puras de pedigree en la pista, el descarte fue correcto y el final quedó ajustado entre La Lilia y La Luisa. Con un apretón de manos Farlinger seleccionó a Magenta, la que tenía “todas las fichas”, la que había ganado el año anterior y la que se encamina a ser la segunda gran vaca de la cabaña de Ataliva, luego de todos los logros de la histórica Némesis.

El box 115 terminó siendo la mejor ubre de la exposición, campeón Vaca 4 años PP, campeón Hembra PP y Campeón Suprema PP GAJC Magenta Reginald Huesca T/E, fue la apuesta y la triunfante en el mediodía rafaelino soleado de ayer.

Uno de esos animales imponentes, que ni por un millón de pesos se quiso vender el año anterior, volvió a colmar de emoción los ojos de Guillermo Miretti, con la alegría de un trabajo que tiene toda la pasión del tambo, la combinación de la genética y la historia.

Para el jurado, Magenta “demuestra todo lo que buscamos en una vaca de la raza, con gran ubre, inserciones y un buen desplazamiento en la pista, con una ventaja en la escala respecto a la segunda”. En una avalancha de premios, los Miretti consiguieron al reservado Gran Campeón Hembra, con GAJC Margot Doorman Niña, el box 103.

Pedro Rostagno, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, agradeció el esfuerzo de los cabañeros para este año volver a acompañar la competencia, lo mismo lo hizo ACHA (Asociación Criadores de Holando Argentino) y con el aplauso a la gran campeona en reiteradas oportunidades se aunó la consideración de todos los que circundaron la pista.

“Me emociono porque ya estoy viejo. Este es un trabajo familiar, porque más allá de nosotros, todos los muchachos que trabajan en la cabaña tienen la camiseta recontra puesta. Creemos que esta vaca tiene algunas incluso mejores que Némesis. Fue vaca del año en 2017, ganó siendo vaca joven y ahora se lleva este premio, con un tercer parto reciente y superó a animales muy buenos”, comentó Guillermo Miretti, el iniciador de la dinastía.

“Hoy estaban los mejores animales de la Argentina acá en la pista de Rafaela”, no dudó porque “a los que estamos con las vacas nos gusta hacer esto y sarna con gusto no pica. Cuando tenemos las vacas queremos que suban al camión y salir a competir, porque compararlas es lo mejor que hay, así te das cuenta si en casa tenés lo mejor. Todos criamos vacas para ganar”.

El reservado Gran Campeón en Registro de Crías también fue de La Luisa, con el Box 122 Vigilancia 10274 Shadow, siendo su criador Agramin SACMYA.

Los de Ataliva se llevaron también a la mayor productora de la muestra con premio en pista a la vez y Babucha completa así este cúmulo de satisfacciones que traducen al esfuerzo de todo un año entre los lotes que superaron la sequía, el tambo que sigue perdiendo rentabilidad y la cabaña donde la genética sustenta el trabajo.