"Para el gobernador la inseguridad no es una prioridad en Rafaela"

La semana pasada, el gobernador Miguel Lifschitz mantuvo un encuentro en Casa de Gobierno con referentes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) para dialogar sobre la importancia de la continuidad de la autovía de Rafaela, y otros temas de agenda. En términos generales, se acordó trabajar de forma conjunta por el desarrollo empresarial de Rafaela, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el acompañamiento y el reclamo por la continuidad de una obra de suma trascendencia como es la autovía de la Ruta 34.

Esto, de alguna manera, enojó al presidente del Concejo Municipal, Raúl Lalo Boni, por la red social Twitter, salió a decir de manera irónica que festejaba que el gobernador se reuniera con todos. "Ah no, pará, con todo no...", expresó.

Está claro que ese "tuit" no carga contra los empresarios o representantes del CCIRR, sino que intenta mostrar la falta de oportunidades de conversar con los concejales por diversos temas, como el de la inseguridad que hay en nuestra ciudad.

"Está perfecto que el gobernador se reúna con todo el mundo y cuando digo eso, también marcó que sea con los concejales. Allá por enero de este año, cuando el Intendente Castellano se tomó su licencia por vacaciones y a mí me tocó estar al frente de la ciudad junto con Jorge Muriel, que había quedado al frente del Concejo, habíamos decido enviarle una nota al gobernador para que nos otorgue una reunión para charlar de inseguridad, habida cuenta de los fallidas reuniones con el Ministro Pullaro y la falta de credibilidad del ejercicio de su labor hoy en día merece por todo lo que ha sucedido", destacó en primera instancia el edil.

Lalo Bonino fue enumerando los inconvenientes que la ciudad fue acumulando, como aquellos audios del Ministro de Seguridad Pullaro para con Castellano, y otras cuestiones que según entiende el presidente del Concejo que "demuestran que hoy en día no podemos hablar más con quienes integran el circo, tenemos que hablar con los dueños", dijo sobre su reiterados pedidos para un encuentro con el primer mandatario de nuestra provincia.

Además destacó que en el tema seguridad "cada vez está más complicada, no solamente lo que vivimos nosotros como rafaelinos, lo que se vive en todos los barrios, el abuso de armas, los arrebatos, sino también cómo se está constituyendo cada vez más el narcotráfico como un enemigo y basta ver lo que sucede en Rosario, una ciudad que está muy cerca de nuestra ciudad, considerando el tamaño de nuestra Argentina", estableció Bonino al respecto. en Radio ADN, FM 97.9 de nuestra ciudad.



A FAVOR DE LA POLICIA LOCAL

En la charla que mantuvo con la emisora, el concejal se encargó de remarcar que la policía de nuestra ciudad, a cargo del Jefe de la URV Fabián Forni, está "trabajando con lo que puede y marcó que todas las noches ellos como concejales, como referentes políticos, reciben mensajes, comentarios sobre el tema de la inseguridad, sobre balaceras, y otros delitos. "Nos damos cuenta que el armamento que está dando vueltas en las calles es cada vez más poderoso y la verdad que no vemos respuestas, Entendemos que el trabajo que está haciendo, a mi parecer, el Jefe de la Policía Fabián Forni, es muy bueno, pero trabaja con lo que tiene y con lo que tiene, en un panorama que cada vez se complejiza más y que para el Gobernador Lifschitz, evidentemente, no somos prioridad", dijo.

Y sostuvo: "nosotros le exigimos al Gobernador que nos reunamos y entendiendo que nosotros estamos en representación de la ciudad, somos los concejales, de todos los partidos elegidos por el pueblo, y solicitamos su presencia. ¿Y la verdad? Ni siquiera una respuesta tuvimos, ni siquiera nos respondieron nada, y eso es lo que indigna", expresó.



"QUE MUESTRE INTERES"

En otro cruce hacia el gobernador Lifschitz le pidió que "por lo menos que muestre interés en la gente, que haya venido y se muestre ante nosotros, que se sincera y diga que no tiene la solución y nos pida ayuda. Ni siquiera eso...", y expuso sus argumento de por qué piensa que el gobierno de la provincia no quiere actuar: "puede haber dos cuestiones por la que Lifschitz no quiera reunirse con nosotros: una puede ser la incapacidad para resolver esto, que se demuestra en todos los problemas que estamos viviendo en materia de inseguridad, un poco puede ser por falta de voluntad, donde recordemos ha habido algunos casos en donde se lo vinculaba con ciertos sectores de la política, y lo otro tiene que ver con esto de concentrar las energías en donde está la mayoría del electorado. Muchas veces que para Rosario o para la ciudad de Santa Fe se destina volúmenes de dinero que aquí ni siquiera soñamos y saco la seguridad del medio y pongo el destino el fondo de dinero que envió para la construcción de veredas en Rosario, lo que tiene que ver con salud, iluminarias, la fuerzas de seguridad nacionales, que han venido a nuestro territorio y en donde la provincia sale a bancar todo lo que tiene que ver con las estructuras y con nuestro caso lo paga el Municipio... tiene que ver con una evaluación donde la verdad creo que en la cabeza de ellos nosotros no movemos el amperímetro electoralmente y ellos juegan a eso, como muchas veces ya lo hemos visto que lo hacen en materia de vivienda, salud, obra pública y en los últimos meses de campaña empiezan los sorteos de vivienda, empiezan las construcciones de obra pública... y esto calienta bastante porque no es el gobernador el que recibe todas las noches el mensaje de sus ciudadanos en donde están con miedo encerrados en su casa y tienen miedo de salir al día siguiente porque se mataron a tiros", finalizó.