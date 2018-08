¿Se viene una Fórmula 1 eléctrica?

El director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, admitió que la categoría tiene un rumbo eléctrico, pero diferente a lo que es la Fórmula E. "Debemos respetar lo que está haciendo la Fórmula 1, pero si te fijas en la magnitud entre ambas categorías, no es realmente comparable en el número de aficionados. La Fórmula E es demasiado 'júnior' en ese sentido", apuntó Brawn en declaraciones al F1 Fan Voice. "Creo que la Fórmula 1 evolucionará en esa dirección para encontrar el balance adecuado entre el deporte y la relevancia o representación con los aficionados. En cinco o diez años o cuando sea, tendremos el deseo de cambiar el motor de la F1 y así lo haremos. No hay nada que nos frene la idea de tener coches de F1 eléctricos en el futuro. Por ahora no ofrecen mucho espectáculo", agregó. "No veo que la F1 esté necesariamente atrapada con los motores de combustión interna para siempre. Quién sabe dónde estaremos en diez años... nadie hubiera predicho cómo es el mundo hoy en día hace diez años. La Fórmula 1 irá en la dirección adecuada". Además, le pegó a la Fórmula E duramente: "Con todo el respeto del mundo es una categoría muy joven. Es genial en cuanto a eventos y todo lo que sucede en un fin de semana, pero no llega a ser un evento de F1. Sus autos no son particularmente rápidos. Es más pequeña, es una categoría menor".



MENOS INGRESOS

El ajuste también llegó a la Fórmula 1, o al menos a los equipos que compiten en la especialidad. Liberty Media dio a conocer que los ingresos comparando el segundo semestre de 2017 y el de 2018 arrojaron una caída del 5%, con los cual se les informó a las diez escuderías que toman parte del certamen mundial que percibirán al final del ejercicio menos dinero en su "cachet" anual, con respecto a la temporada pasada.