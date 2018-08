CRAR en Esperanza Deportes 11 de agosto de 2018 Redacción Por El TRL pone en marcha este sábado su segunda parte. Inicia la Zona Campeonato y la Reclasificación, donde jugará el elenco rafaelino.

FOTO ARCHIVO PRIMER PASO. / CRAR visita a Alma Juniors de Esperanza.

Este sábado se pone en marcha la segunda fase del Torneo Regional del Litoral. Los mejores ocho equipo de la primera instancia irán por el título en la Zona Campeonato, mientras que los otros cuatro, con CRAR incluido, se suman a los seis del Nivel 2 para competir a nueve fechas, todos contra todos, en la Reclasificación. ¿El premio? Dos plazas para jugar en 2019 en el principal certamen del TRL.

El conjunto de López Durando formará con: Rocchi, Zegaib, Espíndola, Ferrero, Fr. Davicino, J.P. Imvinkleried, Aimo y Gutiérrez; Bertholt, P. Villar, Robledo, Williner, G. Brown, Kalbermatten y Kerstens.

Lo que se juega hoy (16hs). Reclasificación: Alma Juniors vs CRAR (Prats), Rowing vs Los Pampas (U.Ruiz), Caranchos vs Provincial (Poggi), Logaritmo vs UNI (SF) (Tempesta), La Salle vs Tilcara (De Feo).

Por la Zona Campeonato jugarán: Santa Fe RC vs UNI (R) (Spirandelli), CRAI vs GER (Schneider), Estudiantes vs Duendes (J. Villalba), Old Resian vs Jockey (L. Díaz).

JUVENILES. Este sábado se jugará la 10° fecha del Dos Orillas y CRAR se presentará en Santa Fe visitando a Querandí.



HOCKEY



El torneo Clausura Damas de la Asociación Santafesina de Hockey pondrá en disputa este sábado su tercer capítulo. En este sentido, CRAR estará recibiendo a El Quillá B, con el juego principal a las 16.30hs pero disputando toda la tira desde las 9hs.

Los otros cruces de la fecha: UNI vs Atl. Franck, Alma Juniors vs La Salle, El Quillá vs Santa Fe RC. Postergado CRAI vs Banco.