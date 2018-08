Fue empate Deportes 11 de agosto de 2018 Redacción Por LIGA

Anoche continuó la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A con un partidazo. Tacural, el “Depor” y Argentino de Humberto igualaron 4 a 4 en un partido que tuvo de todo.

Tarasco (25m PT), Carnevale (30m PT) y Penz (45m PT) ponían el 3-0 parcial en favor de la visita. El local se recompuso por intermedio de Ponte (8m ST y 32m ST), Ibáñez (20m ST) pero Gamarra (15m ST) volvió a estirar las diferencias. Sobre la adición, Bonetti (45m ST) puso el empate final.



Mañana (15:30hs): Ben Hur vs. Ferro (G.Tartaglia), Peñarol vs. Florida (J. Simoncini), Ramona vs. Sportivo (V.Colman), Libertad vs. Atlético (G. Vacarone), Brown vs. 9 de Julio.



En el adelanto de la Primera B Sportivo Santa Clara le ganó 2-0 a Talleres en María Juana, por la fecha 4 del Clausura en la Zona Sur. La fecha sigue y se completa mañana.