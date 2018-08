San Lorenzo apenas empató Deportes 11 de agosto de 2018 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO OLE PEGO PRIMERO. Vélez se impuso a Newell’s en Liniers.

Tigre y San Lorenzo de Almagro empataron 2 a 2 al término de un vibrante encuentro disputado anoche en el estadio "José Dellagiovanna", en el marco de la jornada inaugural de la Superliga. Todos los goles se anotaron en la primera etapa. Lucas Menossi abrió el score para el "Matador", a los 4 minutos, en tanto que Federico González amplió la diferencia, a los 10. Nicolás Blandi descontó para el conjunto azulgrana, a los 25 minutos, mientras que Nicolás Reniero niveló el marcador para la visita, a los 35. En medio de un trámite disputado con los dientes apretados, el local no pudo sostener su buen nivel inicial propiciando una reacción de su rival, que se vio beneficiado por un increíble yerro del central local Canuto que derivó en el empate visitante con el que se fueron al descanso.

En el otro encuentro de la jornada, Vélez pegó dos veces y de esa manera le ganó anoche a Newell’s por 2 a 0, en el partido que abrió la temporada de la Superliga, y que se disputó en el estadio "José Amalfitani". Los goles del conjunto velezano fueron convertidos por el peruano Luis Abram, al minuto y medio de juego, y Matías Vargas, de penal, a los 26, ambos en el primer tiempo. En Vélez no estuvo Mauro Zárate, y la hinchada se acordó de él cantando "el que no salta, es un traidor", dado que el delantero dejó el club de Liniers y recaló en Boca.