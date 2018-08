Scaloni prepara la lista

Lionel Scaloni, asignado como entrenador interino de la Selección argentina mayor, afirmó que no se plantea estar en el cargo "más allá de los amistosos" previstos hasta fines de año, mientras prepara su primera lista para enfrentar a Guatemala y Colombia, en Estados Unidos, en septiembre próximo. Scaloni regresó a Buenos Aires luego del título con la Argentina Sub 20 en el torneo de L´Alcudia, y junto al cuerpo técnico que comparte con Pablo Aimar -entre otros-, realizó una primera nómina de 45 futbolistas, aproximadamente.

Si bien se espera un fuerte recambio generacional luego del Mundial de Rusia 2018, todavía es una incógnita si estará el capitán Lionel Messi, próximo a iniciar la temporada con el Barcelona de España. "Hemos hablado con el cuerpo técnico durante el viaje de regreso a la Argentina, pero nosotros llevamos un día pensando ciento por ciento en la Selección mayor. Hay una fecha del fútbol argentino y de Europa este fin de semana antes de dar la lista, así que es apresurado decir nombres", consideró. "Desde el miércoles a la noche después del partido nos empezamos a enfocar en esta nueva aventura que tenemos y es obvio que no es lo mismo que con los juveniles. Pero representar la camiseta de la Selección argentina es lo máximo y el jugador que venga sepa que no hay nada por encima de esto", fue el primer mensaje que bajó Scaloni.

En declaraciones a la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, el entrenador interino trazó diferencias con lo proyectado para los juveniles y los mayores. "Hay cosas más complejas, son jugadores ya consagrados, jugando hace años en Primera División, pero yo creo que las ganas de jugar con esta camiseta la tiene que tener todo el mundo y eso es lo que vamos a intentar de que entiendan", indicó.

Scaloni, que fue ayudante de Jorge Sampaoli durante el Mundial de Rusia 2018, reconoció que no esperaba esta posibilidad hace dos meses atrás, por lo que no se plantea ir "más allá" que los amistosos ya cerrados. "Si dos meses atrás me decías que iba a dirigir L´Alcudia y que iba a ser entrenador de la Selección mayor por unos partidos te iba a decir que no era así, no me planteo más allá. Como pensé en la Sub 20 ahora lo hago con la Mayor, lo importante es dejar sentado una base sean dos partidos, cuatro o seis, para el que venga tenga las cosas bastante claras", cerró.



GUARDIOLA, ENOJADO

Por su parte, el entrenador del Manchester City, el español Josep Guardiola, criticó ayer la actitud del presidente de AFA, Claudio Tapia, quien vinculó razones económicas a la negativa para asumir al frente de la Selección argentina. "Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina, porque para hablar de mi salario primero tienen que saber cuánto gano. Nadie se contactó conmigo ni con mi entorno. Por supuesto que yo tengo contrato y me tengo que quedar aquí, pero no fue correcto decir que la razón para no dirigir la Selección argentina era mi salario", afirmó Guardiola en conferencia de prensa en Manchester, antes del debut en la Premier League de este domingo, como visitante del Arsenal. Y agregó: "Yo no voy a entrenar a Argentina, pero no está bueno que me ponga en un lugar incómodo porque no sé qué puede pasar en el futuro". El martes, en declaraciones a TyC Sports, Tapia reconoció que hizo averiguaciones para poder contratar al español "Pep" Guardiola, pero aclaró que era "muy difícil" porque deberían "hipotecar todo". "Averiguamos por Guardiola, pero es muy difícil. Lo analizamos. Pero nunca pensamos que económicamente iba a ser tanto. Tendríamos que hipotecar todo", dijo entre risas.



UN DT ARGENTINO

Guardiola, en tanto, insistió con un concepto que ya había expresado tiempo atrás, cuando sonó fuerte el rumor de que Brasil lo quería para su Selección, tras la decepción del Mundial 2014 en sus tierras. Fiel a ese pensamiento, el DT del Manchester City volvió a dejar en claro su postura: "El técnico de la Selección Argentina tiene que ser argentino. Yo no voy a entrenar a la Argentina". Además, Pep se encargó de elogiar a los entrenadores albicelestes, como profundo admirador de Marcelo Bielsa, ya que la mayoría triunfan en sus equipos en Europa. "Hay muchísimos técnicos argentinos, y muy buenos", cerró.