Buena sumatoria cremosa

Los "pibes" de Atlético de Rafaela comenzaron con el pie derecho el segundo torneo del año. Sumaron 15 sobre 18 puntos posibles. Hoy la "Crema" se medirá con Sarmiento de Resistencia.

FOTO A. MALDONADO TRIUNFOS LOCALES. / En Rafaela, Atlético se impuso en los tres juntos ante Juventud Unida de Gualeguaychú.

Se puso en marcha el segundo torneo de la temporada 2018 de Juveniles en la Primera B Nacional y Atlético de Rafaela debutó ante Juventud Unida de Gualeguaychú, en uno de los cruces correspondientes a la Zona C.

La cosecha de puntos logrados por las formativas de la “Crema” fue buena, logrando 15 sobre 18 posibles.

En la segunda fecha, que se jugará este sábado, Atlético se medirá con Sarmiento de Resistencia con las menores en nuestra ciudad desde las 9 hs.

Todo lo ocurrido en Atlético y Juventud Unida.

En el Polideportivo “Tito” Bartomioli jugaron las tres mayores:

Cuarta División: Atlético de Rafaela 3 (Román Cappelletti, Gabriel Gramaglia y Yoel Holhman) vs Juventud Unida 2.

Quinta División: Atlético de Rafaela 0 vs Juventud Unida 2.

Sexta División: Atlético de Rafaela 2 (Nazareno Galarza y Gonzalo Díaz) vs Juventud Unida 0.



En Gualeguaychú jugaron las tres menores:

Séptima División: Juventud Unida 1 vs Atlético de Rafaela 3 (Santiago Colombati, Matías Godoy y Francisco Mian).

Octava División: Juventud Unida 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Rodrigo Pittavino y Gino Albertengo).

Novena División: Juventud Unida 0 vs Atlético de Rafaela 3 (Alex Luna x 2 y Bautista Tomatis).