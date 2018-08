Noche de tango en el Centro Cultural Información General 11 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La Orquesta Municipal de tango en el marco del ciclo Agrupaciones Municipales en Concierto mañana ofrecerá un recital.

El encuentro de referencia se desarrollará mañana, domingo 12 de agosto, a las 20:30, en el Centro Cultural Municipal- Sala Sociedad Italiana, con entrada libre y gratuita.

En esta oportunidad la Orquestará presentará “Entre Gardel & Piazzolla”, espectáculo diseñado por la cantante santafesina invitada, Andrea Eletti, quien estará acompañando a la agrupación junto a la pareja de baile de Silvana Ruiz y Eduardo Gómez Couto.

El repertorio de esta antología del tango se divide en dos partes bien diferenciadas desde lo musical y estético, abordando las composiciones de estos dos grandes maestros. La primera parte comienza con “El mito”, Carlos Gardel, y constituye un recorrido por temas inolvidables como: “Mi Buenos Aires Querido”, “El Día que me quieras”, “Volver”, y “Por una cabeza”. Mientras que la segunda parte está reservada para “La leyenda”, Astor Piazzolla, momento en el que se abordarán temas como “Verano Porteño”, “La última grela”, “Libertango”, “Balada para mi muerte”, entre otros.Cabe destacar que el espectáculo “Entre Gardel & Piazzolla” fue estrenado en octubre del año pasado en la ciudad de Santa Fe, en la Sala del Teatro Municipal 1° de Mayo, con una excelente respuesta en lo concerniente a la convocatoria y las críticas. Por su parte, su diseñadora, la cantante santafesina Andrea Eletti, desde hace años viene transitando los sonidos del tango y cosechando grandes logros dentro del género. Fue partícipe del Certamen Internacional de Tango en Medellín, Festival de Valparaíso y Festival Nacional de Tango en La Falda. Tuvo la oportunidad de presentar su primer C D en la Casa Argentina, de París; en el Colegio Mayor Argentino, de Madrid; y participó en el Festival Internacional “Meet in Biejing”, en China. Asimismo, en el año 2016 grabó su segundo CD, presentándolo en Ecuador y diferentes escenarios de nuestro país, como el Centro Cultural Kirchner y el Festival de Tango de Buenos Aires.