La obra del Vila-Cululú se hace, dijo Angelini

El diputado provincial de Cambiemos, Federico Angelini, confirmó que las obras de reacondicionamiento integral del Canal Vila-Cululú y Cañada Sunchales “no se van a paralizar”, llevando así tranquilidad a los vecinos y productores de la zona, que alegaban no tener certezas sobre la continuidad del proceso licitatorio.

“Los fondos y el compromiso del Gobierno Nacional para realizar esta obra siguen intactos, por lo que de nuestra parte podemos afirmar que los trabajos no se suspenderán”, aseguró Angelini, quien recordó que el financiamiento de esta obra corresponde a Nación, al tiempo que la licitación y mantenimiento responde a la Provincia.

No obstante, el legislador explicó que hubo “un error administrativo de parte de empresa, el cual llevó a a la Provincia a rechazar la oferta ganadora de la licitación”, lo que “ha provocado demoras en la adjudicación”.

Concretamente, Angelini hace referencia a que la empresa ganadora de la licitación añadió un ítem al presupuesto que no estaba previsto, pero la provincia, en lugar de pedir la eliminación ese agregado y continuar con el proceso, consideró que se trató de “un error no subsanable” y descartó de plano la oferta.

“Lamentamos profundamente que el presidente el comité de cuenca en vez de responder a los intereses de la zona, responda a intereses políticos del gobierno provincial que ha abandonado la cuenca lechera durante tantos años”, continuó.

El diputado enfatizó en que “la ejecución de la obra no está en peligro” y explicó que se financiará con Fondos Hídricos del Gobierno Nacional. “La obra cuenta con un presupuesto asignado de cerca de $ 400 millones, que Nación comprometió para la ejecución de la misma y que no se suspenderán bajo ningún concepto”, finalizó.

El legislador se pronunció así luego de que la Comisión de Seguimiento de productores había manifestado cierta intranquilidad por la demora en los procesos administrativos, tal como publicó este Diario en la edición del jueves y que ya mereció la respuesta del ministro de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay, quien anticipó que la semana que viene se firma el contrato.

Por su parte, desde la Comisión de Seguimiento, el rafaelino José Pedrotti confirmó ayer que la obra fue adjudicada a la empresa José Eleuterio Pitón S.A. -actualmente construye la ruta entre Josefina y Bauer y Sigel-. Fue luego de comunicarse con el propio Garibay. "La obra de readecuación esta en marcha amigos. Algo hicimos para que esto se concrete", destacó el dirigente.