"La reforma constitucional debe sancionarse este año"

El ministro de Gobierno y Culto de Santa Fe, Pablo Farías, se mostró confiado en que la Legislatura provincial "sancione este año" la ley que declare la necesidad de reforma de la Constitución provincial.

Farías habló ayer por la mañana sobre ese tema luego del acuerdo al que llegaron todas las bancadas de la Cámara de Diputados de Santa Fe para debatir -sobre tablas- el 29 de agosto la iniciativa del oficialismo que parecía estancada en distintas comisiones.

Para que se apruebe la ley que declara la necesidad de reformar la Carta Magna de la provincia se necesita el respaldo de los dos tercios de la Cámara baja, esto es un mínimo de 34 votos sobre un total de 50 integrantes.

En declaraciones al programa Zysman 830, que se emite por Radio La Ocho de Rosario, el funcionario del gobierno provincial dijo que esperaba que "la respuesta de los distintos bloques sea positiva", y agregó: "La idea de una sesión especial para tratar la reforma fuera de lo que son los trámites ordinarios, le da la jerarquía que tiene la necesidad de la reforma".

"Desde hoy hasta el 29 de agosto habrá que lograr el consenso de un dictamen con distintas fuerzas y lograr que esta ley avance. De hecho, en las distintas comisiones hubo reuniones, surgieron proyectos planteados por diputados. Estamos en condiciones de reunir esos trabajos y llevarlos a una sesión especial para dar el debate", sostuvo Farías.

En ese sentido, remarcó: "No queremos clausurar la discusión. Sí queremos hacer el intento de que la ley de necesidad de reforma de la Constitución se sancione este año. El debate alrededor de la nueva constitución debe darse cuando se hagan las propuestas de los distintos candidatos a convencional constituyente, pero no hay que dejar pasar este año. Por eso es bueno fijar una fecha".

"Es el momento de poner todo sobre la mesa y tratar de dar el debate", agregó y, cuando le preguntaron su opinión sobre las críticas que recibe el gobierno por fogonear la reforma cuando hay temas más urgentes, Farías respondió: "En la lista de temas prioritarios que tiene cualquier gestión, el de la reforma de la Constitución seguramente pasará como un tema que no ocupará los primeros lugares en esa lista".

Asimismo, señaló: "Siempre en la gestión hay cuestiones urgentes que no hay que dejarlas de lado para discutir la reforma de la Constitución. Pero no creo que sean incompatibles. No creo que distraigamos esfuerzos de la gestión por pensar en una nueva Constitución. Al contrario, en la medida que asumimos más compromisos con los desafíos que tiene la gestión hoy, más convencidos estamos de que la nueva Constitución puede ayudarnos a resolver muchas cuestiones".