Desde septiembre, ASSA aumenta un 18 por ciento Locales 11 de agosto de 2018 Redacción Por Será a partir del quinto bimestre del corriente año.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte dictó la resolución N° 597/18 que autoriza una modificación del 18% en la tarifa de Aguas Santafesinas para el quinto bimestre (septiembre/octubre) del corriente año.

Los gastos operativos de la empresa han sufrido incrementos causados por la inflación, que modificaron los cálculos oportunamente realizados y que impactaron en sus cuadros de costos.

Los contratos de insumos y materiales para redes y maquinarias están referenciados en dólares, sufriendo variaciones en sus costos al ritmo de los movimientos en el tipo de cambio.

El Estado provincial continúa subsidiando en su totalidad las inversiones de Aguas destinadas a optimizar y extender la prestación de sus servicios, que en 2018 suman más de 1580 millones de pesos.

Además, el Estado provincial continúa subsidiando el funcionamiento de la empresa, estimándose un aporte de 328 millones de pesos para gastos en el año 2018.

Aplicada la variación tarifaria del 18% a partir de septiembre (Rosario) y octubre (Santa Fe y Distritos), el 71% de los usuarios residenciales con servicio de agua potable y desagües cloacales no pagará más de 400 pesos por mes.

Aguas Santafesinas mantiene su régimen de casos sociales para aquellos usuarios que, por su situación socioeconómica, consideren no estar en condiciones de afrontar el pago de la factura de servicios sanitarios. Dichos usuarios son eximidos de pagar la tarifa durante un año, con posibilidad de renovación.



UN ACUMULADO DEL 40%

En abril pasado, el ministro José Garibay le había hecho caso al Enress y relativizó el pedido de ASSA de un incremento del 50%, en dos tramos de 25%, limitándolo a un 18% a partir del tercer trimestre. Sin embargo, la disposición oficial dejaba abierta la posibilidad de un eventual aumento en los bimestres siguientes, según la evolución de la economía. El aumento concedido fue de un porcentaje similar al aumento ofrecido -y aplicado por decreto- por el Ejecutivo al gremio de empleados estatales y docentes. En aquella paritaria se acordó una cláusula gatillo, que se activaba en función de la inflación, para que los salarios no perdieran capacidad adquisitiva. Ahora, y antes de que llegue ese porcentaje inflacionario, Garibay decidió que la inflación de todo el año llegará al 40%.

¿Por qué esa cifra? Sencillamente es un cálculo matemático: no se debe sumar el 18% inicial a un segundo 18% (daría 36%), porque en realidad, en segundo porcentaje se aplica sobre el acumulado del primero. Consecuentemente, si comparamos una boleta de enero y una a pagar en noviembre (siempre que se tenga el mismo consumo, claro, o bien que se pague por superficie) se pagará un 39,24%.

A mediados de febrero, el diputado junto a sus pares Silvia Augsburger y Carlos Del Frade presentaron en la Legislatura provincial un proyecto que hacía explícito que "el aumento de la tarifa del servicio de agua potable no esté por encima del porcentaje que se le otorgue a los trabajadores y jubilados".