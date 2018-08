Speranza: "hay una Santa Fe ambientalmente herida"

Esta mañana en el Nodo Rafaela, el ministro de Medioambiente Jacinto Speranza junto con el coordinador Fernando Muriel entregan aportes a comunas de la R2 en el marco del programa "Para cada santafesino un árbol".

Se trata de aportes no reintegrables por un total de 720 mil pesos que serán destinados a la compra de ejemplares para repoblar el arbolado público de 13 localidades: Logroño, Santa Margarita y Pozo Borrado (departamento 9 de Julio); Angélica, Egusquiza, Estación Clucellas, Eustolia, Frontera, Humberto Primo, Lehmann y Villa San José (departamento Castellanos); y Colonia Ana y Colonia Bossi (departamento San Cristóbal). Se entregan $50.000 para las comunas que tienen 3 miembros en la composición de su gobierno, $60.000 para las que tienen 5, $70.000 para las ciudades y $100.000 para Rosario y Santa Fe.

Hoy un 75% de las localidades de la Provincia que adhirieron al Programa, aún quedan comunas que todavía no hicieron los trámites. "Tenemos que llegar al 100% de las localidades", dijo Speranza.

El Ministro, en diálogo con la prensa presente, valoró la presencia del Nodo: "como estructura no podemos llegar a todos lados. Los nodos son herramientas de cercanías y proximidad con las comunas. Esta articulación que tenemos con Fernando nos permite trabajar no solamente con el arbolado público, sino también con ese contacto, vamos abordando otros temas, como los residuos sólidos urbanos, el ordenamiento territorial, la educación ambiental..."

"Educación tiene 4833 establecimientos educativos. Es una herramienta fundamental para llegar con un mensaje ambiental, porque es un tema que los chicos tomaron como propio y nosotros como Estado tenemos que trabajar en una línea de ejecución y abordaje de los temas de manera transversal: con el Ministerio de Salud, Infraestructura... hoy el cambio climático nos obliga a repensar las cosas. Esta es una línea de acción más: no es la solución de todo, pero sí es importante para que no solo los gobiernos locales, sino que cada comunidad local, lo tome como propio y que sea un tema permanente y que no dependa de quien es el presidente comunal, los concejales o el intendente".

"Así como hablamos de las parquizaciones, también tenemos que empezar a hablar de la forestación en los campos. Es por ello que el Gobernador envió un mensaje a la Legislatura. Está en tratamiento. En cada oportunidad que tenemos para entregar fondos a las comunas, hacemos notar la importancia de esta ley", agregó Speranza.

Si bien habían sido invitado los senadores de cada uno de los departamentos, finalmente no asistieron.