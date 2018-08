Según la Provincia, llegaron a la ciudad 56 nuevos efectivos Locales 11 de agosto de 2018 Por Adrián Gerbaudo Así lo confirmó el representante del Ministerio de Seguridad del Nodo, Agustín Andereggen. Se trata de 40 efectivos para la PDI y 16 para la Unidad Regional V de Policía. La diferencia la adjudicó a una forma de ver la seguridad: "no siempre es bueno tener muchos oficiales en la calle si no se resuelven los delitos". Anticipó que llegarían algunos más, hasta el 10% de los egresados del ISEP. Dijo que el pedido de 150 era "irracional", dado que se trataba de la cuarta parte del total de los efectivos que terminaron el curso de 2 años.

FOTO ARCHIVO "CUANTIOSA"./ Así calificó Andereggen a la cantidad de efectivos que arribaron a la ciudad.

Desde hace algunos días circulaban versiones periodísticas que indicaban que llegarían pocos efectivos policiales a la ciudad. Finalmente, llegó la confirmación oficial, a través del representante del Ministerio de Seguridad de la Provincia en el Nodo R2, Agustín Andereggen, quien indicó que "el total de agente que llegaron a la ciudad son 56: 40 para Policía de Investigaciones y 16 para la Unidad Regional" dijo y aclaró que si se cuenta desde marzo pasado, se llega a 102 efectivos, pero se debe solamente al traspaso de la Policía Comunitaria a la órbita de la URV.

"No nos hemos apresurado a informar la cantidad de oficiales para no proporcionar información incorrecta", dijo en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz.) y agregó: "hemos podido traer a la ciudad casi un total del 10% de los egresados que salieron a fines de julio del ISEP -Instituto de Seguridad Pública-".



PDI SI, URV NO

Consultado sobre el por qué de la diferencia en la cantidad de efectivos de la PDI y de la URV, señaló que está relacionado con "la política criminal del Ministerio de seguridad que actualmente apunta a tener una policía de investigaciones mejor dotada, con mayor capacidad operativa y que tienda a resolver hechos ilícitos en forma efectiva. No siempre es conveniente cargar más policías a la calle y no se pueden resolver los hechos ilícitos. Tener muchos policías en las funciones de prevención es un modelo viejo. Hoy la mayor cantidad de oficiales tienden a ser de investigaciones para poder resolver los hechos delictivos. Estamos teniendo estamos teniendo muy buenos resultados con la policía de investigaciones", señaló, marcando como un hecho positivo el haber apresado a quienes robaron a una octogenaria hace algunos días o los crímenes de Lorena Antivero y de Cristian Gómez, en la Villa Sur.

Nuestra intención es incrementar el número de Policía de Investigaciones sin menoscabar a la URV. Creo que estamos en una buena situación de funcionarios policiales, igualmente, vamos a seguir insistiendo", agregó.

La cifra dista claramente del total solicitado por el Intendente. En el mejor de los casos, usando los cálculos de la Provincia, es solo un tercio de los 150 agentes reclamados. "En realidad hubo un pedido de un número bastante irracional por parte del Municipio. Son 650 quienes terminaron en el ISEP y el número que estaban pidiendo se aproxima a una cuarta parte del total de los egresados", contestó Andereggen y agregó: "tenemos que tener en cuenta que es imposible arribar a ese número de oficiales nuevos porque son 19 departamentos en toda la provincia y no pueden asignar esta cantidad una cuarta parte a nuestra ciudad, eso hay que entenderlo". "Rosario y Santa Fe ameritan que se envíe una mayor cantidad oficiales", dijo y más adelante agregó: "hemos sido beneficiados con un casi un 10% de los oficiales. En breve se completará la cifra. Considero que es un número es muy beneficioso y cuantioso para la densidad poblacional de Rafaela. En mi carácter de rafaelino quisiera que tuviéramos miles de policías. Pero no egresan muchísimos por año. Hay que estar agradecidos por eso porque considero que va a mejorar significativamente la seguridad en la ciudad".

También adelantó que, tal cual como lo hiciera en abril pasado, elevará un informe al Concejo Municipal ("la semana próxima", estimó) con la cantidad de efectivos policiales de la Unidad Regional V de Policía.