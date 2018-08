El dólar subió más de un peso en un día Nacionales 11 de agosto de 2018 Redacción Por Marcó un récord y quedó a un paso de los $ 30.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La tensión cambiaria volvió ayer a sacudir el mercado financiero y presionó fuerte sobre el dólar, que aumentó más de un peso en un solo día y se acercó a los $ 30 para establecer un nuevo récord de $ 29,80, equivalente a una suba del 4%, según los valores difundidos por el Banco Central. En lo que va del año, la divisa norteamericana escaló 57,5% y superó en 23 centavos al máximo valor alcanzado el 28 de junio pasado de $ 29,57.

Tras un breve período de estabilidad, la tendencia alcista se desató en los últimos tres días, con una suba de 20 centavos el miércoles, otros 47 centavos el jueves y $ 1,11 este viernes, acumulando en ese período un aumento del 6,3%.

Las monedas de la región también sufrieron el clima externo, pero en menor medida: el dólar avanzó 1,39% frente al real; 1,35% frente al peso mexicano y 1,12% frente al chileno.

La convulsionada jornada financiera estuvo motivada en factores externos pero, principalmente, obedeció a cuestiones internas vinculadas con el escándalo judicial donde se investiga a funcionarios y empresarios por el pago de sobornos para obtener obra pública.

Esta investigación salpica a corporaciones locales e influyentes empresarios nacionales y llevó a calificadoras internacionales a advertir sobre las consecuencias que podría tener en la actividad económica. Al preocupante clima interno, provocado también por la debilidad fiscal del país y el explosivo endeudamiento, se le suman las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la posibilidad de una suba de tasas en septiembre por parte de la FED y una suba del dólar a escala mundial.

Según el promedio que realiza el Banco Central, la moneda norteamericana operó al cierre a $ 28,72 para la compra y 29,80 para la venta, aunque a lo largo del día superó la barrera de los $ 30. En el banco HSBC, la divisa terminó a $ 30; Galicia a $ 29,99; Macro e Itaú, a $ 29,90 y Ciudad a $29,80, mientras que el valor más bajo lo registraron el Nación y Santander Río, a $ 29,65.

En los últimos días, el dólar se fortaleció en el mundo, en el marco de una tensión comercial entre Estados Unidos y China, y en el plano local, la causa "de los cuadernos" provocó que inversores buscaran cobertura en la moneda norteamericana.

"La tendencia compradora acompañó el ciclo de fortaleza del dólar a nivel mundial, pero con una intensidad no esperada por el mercado", admitió el analista cambiario, Gustavo Quintana.

Consideró que "el fuerte salto experimentado por el dólar en el segmento mayorista, lo hizo acomodar en el nivel más alto del año" y en la semana acumuló un alza de $ 1,96. El volumen operado en el segmento de contado se ubicó en US$ 599 millones y en futuros MAE se hicieron 23 millones. En el circuito mayorista, el billete norteamericano cerró a $ 29,15/29,25, con una suba de $ 1,14 respecto de la jornada anterior.



RIESGO PAIS SUPERO

LOS 700 PUNTOS

El riesgo país de la Argentina superó ayer los 700 puntos, máximo nivel desde febrero de 2015, los bonos nacionales se desplomaron por encima del 8% y los títulos de empresas argentinas cayeron hasta 11% en Wall Street. A nivel local, las acciones de la Bolsa de Comercio porteña cerraron con una leve baja del 0,19%, aunque llegaron a retroceder hasta 3,5%.

Los mercados del mundo enfrentaron una fuerte corriente negativa que se desató tras el anuncio del presidente norteamericano Donald Trump de duplicar los aranceles a las importaciones de aluminio y acero provenientes de Turquía. "A raíz de esta decisión, la lira turca registró una fuerte devaluación, cuyo efecto inmediato fue un contagio en casi todas la monedas del orbe", señaló el analista de RavaOnline, Eduardo Fernández.

El clima de tensión no obedeció sólo a razones externas sino que también se originó en factores local: el escándalo judicial que involucra a funcionarios y empresarios en el pago de sobornos, la debilidad fiscal y el fuerte endeudamiento.