Geely con presencia en Rafaela a través de Automóviles Almafuerte

La nueva marca de autos Geely llegó a la Argentina y tiene en la Expo Rural y la región 2018, con el stand 42 ubicado en el sector suroeste, a través de la firma Automóviles Almafuerte, con más de 35 años de trayectoria en el rubro en Entre Ríos, está empresa familiar se abre camino hace 8 meses en Santa Fe con una apuesta muy fuerte como concesionaria oficial Geely en calle 9 de Julio 2344, TE 0342-4557371, facebook: Geely Entre Ríos - Santa Fe.

"Somos una empresa familiar de 3 generaciones y es la primera vez que venimos a la expo de Rafaela. Estamos analizando abrir una sucursal con servicios en esta ciudad", cuenta Nicolás Schoj, presidente de Automóviles Almafuerte, concesionario oficial Geely, en una entrevista con LA OPINION. Estuvo acompañado por su hermana Juliana, gerente comercial.

Grupo Geely es un fabricante líder de automóviles con sede en Hangzhou, China y fue fundada en 1997 como una subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group. Grupo Geely vende vehículos bajo la marca Geely Auto y posee una participación del 50% en la marca Lynk & CO. Y es propietaria de Volvo y principal accionista de Mercedes Benz.

La compañía tiene más de 50.000 empleados, trabaja con 12 plantas de fabricación de vehículos, 9 plantas de tren motriz, 6 plantas de kits desmontables. Los vehículos de Geely se venden a través de una red de 25 concesionarios en todo el país con su respectivo taller de servicio y repuestos cada una. La compañía, que cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong, vio aumentar su volumen de ventas a 765.000 unidades en 2016 con un objetivo de ventas para 2017 de 1.1 millones de unidades. En 2017, Grupo Geely vendió más de 1.247.000 unidades, un aumento del 63% desde 2016. El éxito ha llevado a Grupo Geely a establecer su objetivo de volumen de ventas para 2018 en 1.58 millones de unidades.



A NIVEL MUNDIAL

Actualmente, la compañía produce Emgrand GL (automóviles de clase A), Emgrand GT (automóviles de clase B), X7 Sport (SUV), Emgrand GS (SUV crossover), Emgrand EV (Clase A EV), X7, GC6, pero sólo se comercializan en Argentina dos SUV, Emgrand GS y Emgrand X7, que se estarán exhibiendo en la Expo Rural Rafaela 2018: Emgrand GS (motor 1.8) y Emgrand X7 Sport (motores 2.0 y 2.4), cuyos valores económicos desde los 570.00 y 770.000 pesos, respectivamente.

Geely Design es un equipo de diseño joven, internacional, dinámico y de gran alcance. Geely Design está a la vanguardia de todo lo que el Grupo Geely produce y también trabaja en las otras marcas de Geely Auto, como Lynk & CO y Volvo cars. El encargado de diseño de Geely es el legendario Peter Horbury, con más de 40 años de experiencia en diseño de vehículos de alta gama. La filosofía de diseño de Geely Auto es simple: como marca china, Geely Auto debe ajustarse a la tendencia mundial, pero también mantener un sutil indicio de su cultura.

En una entrevista Federico Mayora, gerente general de Geely en Argentina, cuenta los planes de la automotriz en Argentina, los modelos que se vienen y las ventajas de subirse a un Geely: "el auto tiene un diseño muy europeo, con una confianza total hacia nuestro producto, ofreciendo garantías que están en lo Top del mercado. Las garantías son de cinco años o 150.000 kilómetros, realmente creo que el consumidor lo tiene que probar, tiene que sentir el armado, las terminaciones de nuestros vehículos en lo que definitivamente es animarse a ser más, experimentar una nueva sensación como es manejar un Geely”, según publicó marketingregistrado.com.

Siguiendo la misión corporativa, la seguridad es la primera y principal preocupación de Geely. Es un valor que se encuentra en el corazón de nuestra marca y para mostrar nuestro compromiso con la seguridad, nos hemos fijado el objetivo de hacer el automóvil más seguro no solo para nuestros conductores y pasajeros, sino también para los peatones. Esperamos que no ocurran daños a los pasajeros ni a los peatones de ningún vehículo Geely para el año 2025.

Mayora también recuerda cómo llegó la marca al país y las ventajas que ofrece la marca a sus usuarios. “Nosotros lanzamos la marca en diciembre de 2016, pero el lanzamiento de operativos fue en marzo de 2017 con 8 concesionarios. En poco más de un año ya tenemos 23 concesionarios y 4 puntos de venta”, según informó Perfil.com.

Automóviles Almafuerte cuenta con servicio postventa en sus sucursales de Santa Fe y Paraná. Nicolás comentó que pronto habrá muy buenas noticias para la ciudad de Rafaela, la marca insiste en que esto recién empieza e invita a todos a probar los vehículos para tomar dimensión de la calidad que los chinos pueden producir, habiendo tomado el know-how de Volvo para romper el prejuicio de las calidades de oriente.