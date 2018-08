Pepsico inauguró ampliación de su planta en Mar del Plata

CON INVERSIÓN SUPERIOR A LOS US$ 28 MILLONES

MAR DEL PLATA, 11 (Enviada especial de NA). - La empresa de alimentos y bebidas PepsiCo inauguró ayer la ampliación de su planta ubicada en Mar del Plata, tras una inversión de 28,7 millones de dólares entre 2017 y 2018.

La firma agregó así 7.490 metros cuadrados cubiertos, mientras sumó seis líneas de producción, que permitieron aumentar en aproximadamente un 80 por ciento la capacidad productiva de "snacks" salados.

El establecimiento emplea actualmente a más de 750 personas y abastece de "snacks" salados y galletas dulces al mercado interno, al tiempo que exporta a Chile, Uruguay y Paraguay.

El presidente de PepsiCo Alimentos para Centroamérica y Sudamérica, Roberto Martínez, sostuvo: "Me siento honrado de decir que la Argentina es un mercado clave para Pepsico, ya que tiene presencia en el país hace casi 60 años".

Además, destacó que la planta emplea y capacita "a argentinos, para que operen tecnología de última generación en la producción".

En los últimos diez años PepsiCo invirtió más de US$ 176 millones en Mar del Plata, transformándola en una de las plantas multicategoría más importantes de la compañía en Latinoamérica.

La fábrica cuenta actualmente con un total de 14 líneas de producción; y pasó de tener 70 empleados a más de 750 en los últimos once años. La nueva línea de papas fritas es la más reciente instalación de PepsiCo en el mundo y una de las más dúctiles, lo que permite que la planta procese cerca de 200 toneladas de papa cruda por día.

Esta mejora tecnológica también ha tenido un fuerte impulso en el desarrollo de talento, realizándose numerosas capacitaciones y entrenamientos dentro y fuera del país para los operarios que ahora manejan diariamente tecnología de última generación.

Ocupando actualmente más de cuatro hectáreas cubiertas en el Parque Industrial General Savio, la planta se encuentra cercana a la matriz productiva de papa y a los productores que proveen avena y maíz a la compañía.

En Argentina, PepsiCo compra anualmente en promedio 50 mil toneladas de papa, de las cuales, más del 80% proviene de las zonas de Balcarce, Tandil y Comandante Nicanor Otamendi.