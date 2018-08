Reservas del BCRA continúan en caída

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Las reservas del Banco Central cayeron ayer US$ 650 millones y retrocedieron a 56.870 millones, con lo que desde el regreso de la Argentina al FMI ya se perdieron US$ 6.404 millones. Los primeros US$ 15.000 millones correspondientes al crédito stand by firmado con el Fondo se sumaron a los recursos del Central el 22 de junio último, cuando las reservas habían descendido a US$ 48.478 millones.

Para afrontar la corrida cambiaria, el Central comenzó a vender divisas mediante una subasta de US$ 100 millones diarios, que ahora redujo a US$ 50 millones. Las reservas superan en US$ 1.815 millones al volumen registrado el último día de 2017 de US$ 55.055 millones.

En cuanto a lo ocurrido durante este viernes, la entidad informó que la variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de US$ 111 millones.



ADVERTENCIA DE

ECONOMISTAS

Economistas aseguraron que el Banco Central debe "dar muestras urgentes de que la estabilidad monetaria se va a mantener", tras la fuerte disparada del dólar, y advirtieron que las reservas para afrontar un shock externo son "limitadas y la fuga de divisas continúa".

Los mercados financieros mundiales vivieron este viernes una jornada negativa a raíz de una fuerte devaluación de la lira turca, tras una medida comercial tomada por el gobierno de los Estados Unidos.

Ante esta situación, el economista Aldo Abram afirmó que el Banco Central "debe dar muestras urgentes de que la estabilidad monetaria se va a mantener, mucho más después de dos jornadas de nuevas subas del dólar".

"Cuanto más profunda sea la crisis en Turquía, más costará estabilizar la economía argentina", indicó el especialista en declaraciones al portal de El Cronista.

El director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso consideró que "lo que sucede en Turquía nos pega a nosotros en un contexto de mucha debilidad, siendo junto con Argentina uno de los países más vulnerables".

"Lamentablemente el BCRA está asumiendo un riesgo muy grande en la medida que de no frenar esta escalada del dólar, podríamos terminar en otra crisis cambiaria que va a ser muy difícil de frenar", indicó.

Sostuvo que es indispensable "evitar que la gente vuelva a tener miedo" y consideró necesario "volver a generar una estabilidad cambiaria".

El economista Arnaldo Bocco, en tanto, aseguró que "las reservas netas para absorber un shock externo son limitadas y la fuga de capitales no cesa". "Si no hay un vocación de atacar las fuentes de inestabilidad tal como las mismas se generan y los motores que las aceleran, los próximos meses pueden ser pródigos en amplificar los escenarios negativos", señaló el exdirector del BCRA, en una columna de opinión publicada en ambito.com.