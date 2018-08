Carrió Nacionales 11 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La diputada Elisa Carrió denunció ante la Justicia al juez federal Ariel Lijo, a su hermano Alfredo y al ex ministro de Planificación Julio De Vido por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, coimas y tráfico de influencias. La denuncia, a la que accedió NA, también alcanza al ex secretario de De Vido, José María Olazagasti; al ex camarista federal Eduardo Freiler, entre otros, y recayó en el juzgado de Sebastián Casanello.