Rodríguez, a cargo de la denuncia de Oyarbide

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La denuncia del ex juez federal Norberto Oyarbide sobre presiones del Gobierno de Néstor Kirchner para definir la causa de enriquecimiento ilícito contra el matrimonio presidencial ya tiene juez y el fiscal debe resolver ahora si impulsa la investigación. La denuncia que hizo Oyarbide en la Fiscalía de Carlos Stornelli recaló finalmente en el Juzgado de Luis Rodríguez y el fiscal federal Carlos Rívolo, quien analizaba por estas horas el contenido de la presentación.

Tras haber sido convocado a declarar en la causa por los cuadernos del ex chofer del secretario Roberto Baratta, el ex magistrado denunció este jueves ante Stornelli que el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso y el ex titular de la Auditoría General de la Nación Javier Fernández habían sido enviados por el matrimonio presidencial para pedirle que se "apurara" para definir la causa.