Ordenan la detención de Uberti y Lascurain Nacionales 11 de agosto de 2018

El ex funcionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti y el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain fueron detenidos anoche por orden del juez Claudio Bonadio como parte de la investigación por los cuadernos de las supuestas coimas durante la gestión anterior.

También se ordenó la detención del ex secretario privado de Julio De Vido, José María Olazagasti, aunque aún no se había concretado.

Lascurain se había presentado el jueves en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, mientras que la situación de Uberti se habría complicado a partir de la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.