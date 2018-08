En la fría mañana de ayer se realizó el acto de apertura de la muestra industrial y comercial para dejar formalmente habilitada la 111º edición de la Expo Rural de Rafaela y la Región, frente al portón principal de avenida Brasil 497.

En la oportunidad, el único orador fue el médico veterinario Julio Bellezze, presidente del Ateneo de la Sociedad Rural de Rafaela, destacando que "me toca darles la bienvenida como representantes de los jóvenes del Ateneo, lo que me colma de orgullo y una gran responsabilidad. Este hecho es una muestra clara de la amable disposición de incorporar las nuevas generaciones a la dinámica institucional".

Y agregó: "se cumplen 112 años del accionar ininterrumpido de esta entidad que está formada por hombres y mujeres que aportan su inestimable trabajo voluntario y tiempo que quitan a sus ocupaciones y sus familias. Estos modelos resultan inspiradores en valores como compromiso, participación, diálogo, perseverancia. Entonces ¿cómo no sentirnos inspirados a aprender para continuar el camino? Es frecuente escuchar que 'son tiempos difíciles' y la realidad es que trabajar sobre la dificultad es lo que nos forma y fortalece. Porque es la dificultad la que mide nuestras fuerzas y da la posibilidad de mejorar, de crecer y de volver a empezar. Este es el momento de dejar de 'mirar desde afuera' e involucrarse activamente".

En otra parte de su mensaje, el joven dirigente (hijo de Sergio y sobrino de Claudio) expresó que "instituciones como esta y subcomisiones como GAMA y Ateneo brindan un ámbito real y concreto donde es posible no sólo cultivar ideas y proyectos sino también cultivarnos como personas".

Finalmente, Bellezze dijo que "agradezco inmensamente el apoyo de la comisión directiva y de todo el personal de la Sociedad Rural de Rafaela. Los invito a recorrer y disfrutar de este predio colmado de propuestas y novedades, esta muestra que es donde ilustramos la actividad y devenir no sólo del sector sino también de toda la región. Abrimos los portones de nuestra casa común para esta fiesta, espero que la disfruten tanto como nosotros".



CORTE DE CINTAS

E IZAMIENTO

Estuvieron presentes el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela Pedro Rostagno; el intendente Luis Castellano; el diputado provincial Omar Martínez; el coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel; los concejales Raúl Bonino (presidente del Cuerpo), Jorge Muriel, Alejandra Sagardoy, Leo Viotti, Lisandro Mársico, Hugo Menossi, Evangelina Garrappa; integrantes de la comisión directiva de la SRR, funcionarios municipales; entre otros.

Luego se hizo el tradicional corte de cintas a cargo de Rostagno, Martínez y Castellano. Ya dentro del predio, el izamiento de la bandera fue realizado por Egidio Vincenti (ex presidente de la entidad de 1985-87) y socio más antiguo con 94 años junto con el bebé Constantino Alassia de 10 meses, hijo del dirigente Leonardo Alassia. El himno nacional fue ejecutado por los músicos Facundo Rubino (trompeta) y Evelyn Chiavassa (saxo tenor). La ofrenda floral estuvo a cargo de dos ex combatientes de Malvinas. Finalmente las autoridades presentes recorrieron la muestra.