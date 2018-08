Una ola de pedidos de informes de concejales para el Ejecutivo Locales 10 de agosto de 2018 Redacción Por Tres proyectos fueron aprobados en la sesión de este jueves. En el primero se requiere al Ejecutivo que informe sobre el estado de los equipos de comunicación de la GUR, en el segundo se le reclama por la falta de implementación de un convenio con el Colegio de Arquitectos y en el tercero se le pregunta por el gasto del Festival de Teatro.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION. La primera parte fue presidida por Muriel.

En una sesión en la que nadie perdió los buenos modales ni hubo chispazos entre oficialistas y opositores, el Concejo Municipal aprobó ayer tres pedidos de informes que le darán cierta "tarea para la casa" a varios funcionarios del Departamento Ejecutivo. La primera hora de la sesión se desarrolló con la presencia de alumnos de 5º año del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia que participan del Programa "Concejo Joven", que previamente se habían reunido con Silvio Bonafede para avanzar con el desarrollo de los proyectos que presentarán en ese ámbito de extensión inaugurado este año.

Leonardo Viotti logró que todos aprueben su iniciativa para saber el estado de los equipos de comunicación instalados en los vehículos de la GUR. El concejal radical dentro de Cambiemos dijo que "agentes de la GUR me manifestaron que hay equipos que no funcionan como corresponden". "Necesitamos saber si ese equipamiento es obsoleto, si tiene señal en todos los barrios. Es importante que funcionen bien en situaciones críticas porque de lo contrario hasta corre riesgo la seguridad de los agentes", fundamentó.

"Si una radio de un auto de la GUR no funciona bien quizás no se pueda dar respuesta rápida para solucionar un conflicto o una situación puntual", agregó Hugo Menossi.

Del otro lado, el oficialista Jorge Muriel dijo que apoya el pedido de informes pero no dejó de observar que "tal como lo presentan parece que nada funciona" para luego rescatar un ejemplo reciente en el que la rápida acción de un agente de esta Guardia municipal evitó lo que podría haber terminado en un "femicidio" al comunicarse rápidamente al 911 en medio de una situación de violencia de género.

Otro pedido de informes aprobado fue el que impulsó Lisandro Mársico (Frente Progresista) ante la demora en la implementación de un convenio firmado entre el Municipio y el Colegio de Arquitectos, el 30 de noviembre de 2016, para avanzar en la digitalización de la gestión que hacen los profesionales cuando presentan planos de obras. "El objetivo es reducir la burocracia. Al Municipio todavía se traen los planos en papel, todo se hace más largo. Quiero saber cuál es el motivo de tanta demora. El año pasado el área de Desarrollo Urbano ya tenía el presupuesto aprobado por este Concejo para que implemente el sistema de digitalización de planos. Pero a casi dos años de la firma del convenio aún se mantiene una burocracia inexplicable y un circuito tedioso", señaló. "Deberíamos estar en la etapa del mejoramiento pero ni siquiera se implementó", agregó a modo de queja. "Hay un convenio firmado y un presupuesto votado, desde el Concejo le dimos las herramientas al Ejecutivo pero nada se hizo. Y lo llamativo es que tenemos un Intendente que es arquitecto", cerró con una fina ironía.

Cautelosa, Eva Garrappa sólo pidió cierta contemplación: "No adelantemos juicios de valor, esperemos que llegue la respuesta desde la Secretaría correspondiente para hacer un análisis".

El concejal medianamente opositor como lo es Silvio Bonafede (integraba el oficialismo junto a Garrappa y Muriel hasta que por esas diferencias que siempre tiene con el Ejecutivo decidió armar un bloque unipersonal tras los comicios del año pasado) también logró que se apruebe el pedido de informes para que detallen los gastos del último Festival de Teatro de Rafaela. "No busco generar polémica, mido mis palabras para que no den lugar a interpretaciones equivocadas. Quiero que la comunidad sepa cuánto se invierte en el Festival y esto no significa que esté en contra del mismo que nos identifica como ciudad. Coincido en que la cultura, la educación y la salud constituyen una inversión. Solo quiero saber cuánto se gastó en este conflictivo Festival", expresó sin perder el tono diplomático. Este cuidado en su exposición obedece a que Bonafede alguna vez se enfrentó con el ex secretario de Cultura Marcelo Allasino por el presupuesto que se asigna al Festival y a las políticas de salud del Municipio.

Por lo demás, el Concejo también aprobó una minuta de Viotti en la que solicita implementar campaña de educación vial dirigida a alumnos y familiares principalmente de escuelas céntricas donde, por el alto tránsito, se suelen producir mayores violaciones al Código de Tránsito.

Y declaró de Interés Municipal a la nueva edición del foro de capacitación #SerMarketing, a realizarse el 16 de agosto en el complejo Las Tipas en el que disertarán ocho especialistas de primer nivel sobre managment, innovación, marketing, recursos humanos, creatividad y comunicación entre otros conceptos. Sofía Luciani, Laura Constantín, Florencia Bruno y Nicolás Bonaldo de la Cámara de Profesionales del Marketing de Rafaela y la Región, entidad que organiza este congreso, se acercaron al cuerpo legislativo e incluso, tras la declaración, lograron un cuarto intermedio para hacerse una foto con los ediles.

También se declaró de Interés Municipal al 14º Simposio en Educación en Física que se celebrará en la UTN Facultad Regional Rafaela del 1 al 5 de octubre próximo con la consigna de constituir -a través de mesas redondas y conferencias- un ámbito de comunicación, debate, reflexión y divulgación.