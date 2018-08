Vila-Cululú: aseguran que en 1 semana se firma el contrato

El Ministro de Infraestructura y Transporte de la Provincia, José Garibay, indicó a LA OPINION que la próxima semana se firmará el contrato con la empresa que resultó adjudicada para la realización de la obra “Reacondicionamiento Integral del Canal Vila-Cululú y Cañada Sunchales”, que tiene un presupuesto (proveniente de fondos nacionales) de unos 400 millones de pesos.

Estas declaraciones fueron en respuesta a la preocupación manifestada por vecinos, productores afectados y residentes en la cuenca por la falta de avances en la obra. En un comunicado, la Comisión de Seguimiento de Autoconvocados Cuenca Vila-Cululú, Calaveras y Las Penquitas manifestó que pese a haber realizado "contactos con distintos funcionarios de ministerios de Obras Públicas y autoridades de los Comité de Cuenca" no hay certezas.

En diálogo con LA OPINION, Garibay reconoció que mantuvo contactos con los autoconvocados. "La obra se adjudicó la semana pasada. Estamos haciendo los trámites administrativos para la firma del contrato. Supongo que será la semana que viene", adelantó.

"A partir de la rúbrica, tienen 20 días para que empiecen a desarrollar el proyecto ejecutivo y estimamos que en un par de meses se podrá empezar la obra", agregó el funcionario.

"El proyecto ejecutivo lo tiene que realizar el contratista. Hay un anteproyecto con el cual se hicieron los cómputos y relevamientos. Por eso puede llevar 30 o 40 días para elaborarse. Supongo que a mediados de octubre podría iniciarse", sentenció Garibay.

La crisis económica que azota el país hizo que el Gobierno Nacional se comprometiera con el Fondo Monetario Internacional a reducir su déficit fiscal. Es por ello que se pusieron en duda el inicio o la continuidad de muchas obras públicas. ¿Está en riesgo el financiamiento de esta? Para Garibay, no es posible. "Esto sale del Fondo Hídrico, que se administra a través de un fideicomiso. El dinero sale de un fondo específico, de una tasa que sale del combustible y solo se utiliza para estas obras hídricas, que lo administra la Secretaría de Recursos Hídricos. Nosotros ya firmamos el convenio y estará imputado el compromiso dentro de ese fondo. Es público: uno puede entrar a la página y ver el detalle de los compromisos, los ingresos, egresos y saldo que tiene cada movimiento", detalló. "Mientras que no haya una ley que cambie esto, estos fondos están asegurados.

La apertura de los sobres de la licitación se abrieron en Sunchales, el pasado 18 de mayo. ¿Por qué la demora? "Hubo una evaluación más exhaustiva, porque la primera oferta económica no cumplía con los estándares formales, le faltaban cuestiones administrativas que hacen al proceso licitatorio. Había un informe de comisión que había aconsejado -en función de esto- no adjudicarla. Como son fondos de Nación, buscamos la validación de ellos. Es por ello que se demoró un poco más", respondió.

La empresa que llevará adelante la obra es José Eleuterio Pitón S.A, que "es la que en estos momentos está llevando adelante el pavimento entre Josefina y Bauer y Sigel, así que está en la zona, por eso, evidentemente, habrá estudiado y pasó una buena oferta", señaló Garibay.



ACUEDUCTO

Consultado sobre el estado de la adjudicación del acueducto desde Desvío Arijón hacia Rafaela, indicó que ya están rubricados los tres contratos y que están elaborando los proyectos ejecutivos. "Estimamos que para octubre podrían comenzar los trabajos", adelantó.