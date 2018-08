Fiestas patronales Región 10 de agosto de 2018 Redacción Por PLAZA CLUCELLAS

PLAZA CLUCELLAS (Por Darío Bonino). - Seguidamente reproducimos el programa para los festejos patronales de la localidad.



SABADO 11:

9 hs. “18º Paseo de clásicos” de la Asociación de Automóviles Clásicos de la ciudad de San Francisco por las calles de la localidad. Homenaje a Celestino “Titi” Bonino.



DOMINGO 26

10 hs. “Encuentro de hockey infantil”, escuelita, sub- 10, sub- 12 y sub- 14 en club atlético Florida con la participación de la escuela local “Panteras rojas” a cargo de María Emilia Marchisone y la concurrencia de escuelas de la zona.

12:30 hs. En el salón parroquial raviolada organizada por el consejo de administración parroquia Natividad.



VIERNES 31

21:30 hs. Premio especial de truco en el bar de Club Atlético Florida.



DIA CENTRAL DE LOS FESTEJOS PATRONALES

Sábado 8 de septiembre “fiesta de la natividad de la santísima Virgen María- patrona de nuestro pueblo".

10 hs. procesión y celebración de la eucaristía en el templo parroquial.

12 hs. almuerzo por las patronales en el salón social de club Atlético Florida con el servicio gastronómico de la comisión directiva de la institución.

14:30 hs. en el anfiteatro de nuestra plaza pública actuación de “Moscateros rock” de la ciudad de San Jorge , grupo “La feroz” de la ciudad de San Francisco con los mejores ritmos. Habrá servicio de cantina y buffet, actividades, sorteo de la tómbola a beneficio cooperadora policial, juegos a cargo de instituciones locales y la presencia de artesanos.

1 hs. Danzantes patronales en la “Mezcla Pub”.



DOMINGO 9

14:30 hs. “Paseo cultural del bulevar", exposición de artistas locales, actuación del grupo “Alta Dixión”, servicio de cantina y buffet a cargo de la comisión de la biblioteca local. Invitamos a todos los clucellenses a pasar una tarde distinta en nuestras patronales.



SABADO 22, 21:00 HS

Velada musical celebración “30 aniversario de FM Líder 98.1” con las actuaciones de Juan Manuel Lorenzatti “Tangos”, Iván Bielsa y Mauro Gómez “melódicos y folclore”. Entrada gratuita en el salón cultural de la Biblioteca Popular Pbro. Antonio Bonini. Servicio de cantina y buffet a beneficio comisión Biblioteca Pro-construcción del cielorraso. Retirar entradas limitadas en la emisora.