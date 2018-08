Panorama Político Locales 10 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

CAMBIEMOS, UN

BLOQUE ELASTICO

Dueños de la mayoría absoluta del Concejo Municipal con 6 de 10 bancas, los integrantes del bloque de Cambiemos no lograron una posición común en torno al proyecto impulsado por el oficialismo para avanzar en la expropiación del inmueble donde descansan las ruinas de lo que fuera el primer gran centro de compras del centro oeste santafesino: los Grandes Almacenes Ripamonti.

El proyecto podría votarse en la sesión del jueves próximo mientras el propietario del lote con viejos ladrillos y un par de sótanos mantiene abierta su negociación con un empresario de multirubro de la ciudad, en un "tira y afloje" que nunca falta cuando se procura cerrar una operación millonaria.

Los concejales radicales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy deslizaron que respaldarán la iniciativa, un primer paso para que después el trámite continúe en la Legislatura -con la aprobación de una ley- y en la Casa Gris que debe aportar los ¿30 ó 40 millones de pesos? para que la propiedad pase a manos de la Provincia y del Municipio.

Mientras que el macrista Hugo Menossi no apoyará la expropiación -considera que antes de avanzar en esta dirección debería estar súper definido qué hacer en ese emblemático lugar-, Marta Pascual había dicho que sí y todavía no está claro el voto de Ana Carina Visintini.

Por tanto, el proyecto no saldrá con el voto unánime de todos los legisladores pero sí sería aprobado en una semana.

Mientras tanto, los cercanos a Cambiemos sugieren que a medida que se acerca el período electoral, sus principales espadas buscarán diferenciarse. "Viotti se corta solo con sus proyectos", ejemplificó.



OFICIALISTAS Y

OPOSITORES

"No están haciendo la vida imposible. Están disfrutando su momento de mayoría plena", reflexionó un funcionario con alto poder en el Ejecutivo Municipal en relación a lo que sucede en un Concejo dominado por la oposición. "No nos aprueban nada y ahora nos van a llenar de pedidos de informes porque se acercan las elecciones", admitió.

Con apenas dos concejales de un total de 10, el peronismo deberá aceitar más que nunca su estrategia legislativa para al menos presentar batalla -en términos discursivos- en el sexto piso más allá de que los votos no los favorecen.

En la sesión de ayer, los opositores mantuvieron la ofensiva con pedidos de informes sobre los equipos de comunicación de los vehículos de la GUR, la falta de implementación por parte del Ejecutivo de un convenio con el Colegio de Arquitectos para avanzar en la digitalización de los trámites de los profesionales para reducir la burocracia y el gasto que insumió el Festival de Teatro.



MURIEL EN LA

VIDRIERA

A la derecha del gobernador, Miguel Lifschitz, se sentó el coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel. Fue el martes en el despacho más importante de la Casa Gris donde se llevó a cabo la reunión con la delegación de empresarios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región encabezada por Andrés Ferrero.

El encuentro fue a agenda abierta pero claro las obras de infraestructura ocuparon la mayor parte del tiempo. Que la Ruta 34, que completar el acceso al PAER, que la refuncionalización del Microcentro rafaelino.

Nadie oculta que Muriel ya cuenta con la estructura del gobierno provincial para postularse a intendente. El mismo protagonista dice que está en "la edad justa" para intentarlo. Así que todo el Nodo está movilizado y centra todo un plan de acción en torno a su figura.

Además, esta semana se entregaron Premios Ingenia con Muriel como protagonista. Como lo será hoy a la mañana cuando llegue el ministro de Medio Ambiente de la Provincia, Jacinto Speranza, para entregar aportes no reintegrables por un total de 720 mil pesos -hoy día, monedas- que serán destinados a comprar ejemplares para repoblar el arbolado público de 13 localidades, entre ellas Lehmann, Humberto, Egusquiza y Villa San José.

Desde la comunicación, la Provincia le da una especial jerarquía al propio Muriel. Como el parte enviado sobre la reunión con el Centro Comercial donde decía en su primera línea, palabras más palabras menos, que Lifschitz y Muriel se reunieron con...

El operativo Muriel Intendente está en marcha.



COINCIDENCIAS ENTRE

BONINO Y CASTELLANO

El ascenso en la escena local de Muriel y el respaldo que tiene de la Provincia no pasó desapercibido en la Municipalidad rafaelina, ni en el 5º piso donde se encuentra la Intendencia ni en el 6º donde funciona el Concejo. Apenas circuló la foto de la cumbre de empresarios con el gobernador Lifschitz en Santa Fe, el intendente, Luis Castellano, salió a recordarle al mandatario provincial que está en deuda con la ciudad porque no envía policías mientras los delincuentes moldean una nueva ola de inseguridad.

Por su parte, el presidente del Concejo, Raúl Lalo Bonino, no se quedó corto y aceleró a fondo. "Qué pena que @MiguelLifschitz no tenga tiempo para los concejales de Rafaela, que hace meses esperamos una respuesta al pedido de reunión por la seguridad en nuestra Ciudad. Evidentemente NO es prioritario para él", publicó en su cuenta de Twitter.

A no olvidarse, en este análisis, que en la boleta única de candidatos a intendentes para 2019 estarán los nombres de Bonino, Castellano y Muriel. Al menos en las primarias que podrían realizarse en abril o junio a más tardar.



EL REGRESO DE PUIG

El farmacéutico Héctor Puig fue concejal por el peronismo rafaelino durante cuatro años. Algún memorioso de esta Redacción creer recordar que compartió el despacho con el actual intendente Castellano a principios de este milenio. Ahora integra ese novel espacio alineado con la rosarina María Eugenia Bielsa -amaga con candidatearse a gobernadora por el PJ- y que está decidido a presentar listas para las elecciones locales.

En una suerte de carta de presentación, Puig mostró sus dientes en Instagram. Fue en la foto que subió el jefe de Gabinete, Marcos Corach, en la que se lo ve junto al concejal Jorge Muriel -entre otros se observa al asesor santafesino, Javier Porcu- recorriendo los barrios Villa Dominga e Italia. "Rafaela en Acción es el nombre que le pusimos a lo que hacemos desde siempre: caminar los barrios y estar cerca de nuestra gente", fue el comentario del funcionario municipal.

Puig dejó su sello en la respuesta. "Mientras todo el mundo busca trabajo en barrio Amancay ustedes recorren Villa Dominga. Bien lejos ja. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia", disparó el compañero (¿o ex compañero?).



CAMARADERIA

DE LA PRENSA

La comunidad de los cronistas parlamentarios que cubren la actividad del Concejo Municipal de Rafaela comenzó un poco en broma un poco en serio a plantear la posibilidad de una reunión distendida, quizás gastronómica. La propuesta fue sumando voluntades al punto que esta noche se concretará esta primera cena que no tiene demasiadas pretensiones en materia de alta cocina, pues será de la partida el viejo, querido y popular choripán.

El lugar de encuentro será el Comité Radical de la primera cuadra de calle Bolívar porque "a todos les queda a mano". El responsable de prensa del Concejo Fabio Colombo, fue el primero del legislativo en anotarse a la lista que habían elaborado los trabajadores de prensa. Luego se sumó la prosecretaria, Claudia Galdinal y ahí nomás lo inscribieron al secretario, Franco Bertolín. La lista se amplió a los secretarios de los distintos bloques y hasta ahora había tres confirmados.

"Es para compartir un buen momento entre los periodistas y los trabajadores del Concejo", sintetizó uno de los que dirá presente esta noche. ¿Habrá estufas en el Comité? La noche promete ser fría...

En la ronda de consultas, alguien dijo en voz bien bajita que la reunión "hubiera sido mejor en un lugar neutral". Está visto que es difícil conformar a todos.