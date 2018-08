Gran actuación de “La Normal” en el certamen intercolegial Información General 10 de agosto de 2018 Redacción Por OLIMPIADA ARGENTINA DE BIOLOGIA

FOTO PRENSA ESCUELA// CERTAMEN./ El equipo durante el desarrollo de la justa estudiantil.

En la mañana de ayer, en las instalaciones del Instituto Nuestra Señora de Lourdes, de la localidad de Porteña (Provincia de Córdoba), se realizó el certamen intercolegial de la XXVII edición de la Olimpíada Argentina de Biología.

En dicho encuentro, que se realizó simultáneamente en setenta escuelas sede, ubicadas a lo largo y ancho del país, participaron equipos de diversos establecimientos educativos conformados por 3 alumnos.

En la sede de Porteña, participaron 6 equipos de distintas escuelas de la región, tales como la institución que ofició de sede; el ICES de Sunchales; la escuela Mariano Moreno de Progreso; el IPET N° 58 de La Puerta; el IPEM N° 326 de Freyre; y representando a nuestra ciudad participó un contingente de la escuela “Domingo de Oro”.

El equipo de “La Normal” estuvo conformado por Lucía Berón, Celina Brero y Valentina Cherry, alumnas de 5° año “B”; quienes fueron acompañadas por el profesor Sebastián Garetto.

El encuentro consistió en dos exámenes: uno práctico de una hora de duración, sobre reproducción y desarrollo; y uno teórico de tres horas; el cual incluía consignas sobre las más diversas temáticas comprendidas por la biología, tales como citología, genética, ecología, evolución, anatomía y fisiología de plantas y animales, y taxonomía.

En base a las calificaciones obtenidas por los equipos, los primeros 50 puntajes podrán acceder a la siguiente instancia (el certamen nacional), que se realizará en la Universidad Nacional de Río Cuarto, a fines de septiembre.

Como siempre, el certamen intercolegial no consiste en una competencia de “unos contra otros”; ya que la calificación obtenida por cada equipo no influye sobre las posibilidades de los otros de acceder a la siguiente instancia. Es decir, el pasaje de un equipo al certamen nacional depende únicamente del desempeño del propio conjunto. Debido a ello, de los equipos participantes en esta sede intercolegial, puede ser que todos accedan al certamen nacional; o puede que sólo algunos; o, en el peor de los casos, ninguno. Eso recién se sabrá dentro de diez días, luego de que los exámenes sean revisados por el Comité Organizador de Olimpíadas de Biología y se elabore el orden de mérito.

En esta ocasión el puntaje obtenido por el equipo de la escuela de nuestra localidad fue de 86,5 puntos, siendo el mayor 90,5 puntos, logrado por la escuela sede. De esta manera, el equipo de Brero, Cherry y Berón, tiene muchas posibilidades de clasificar al certamen nacional de Olimpíadas de Biología.

La comunidad educativa de la EESO N° 204 “Domingo de Oro” expresa su orgullo ante semejante representación; y felicita a las alumnas participantes por el esfuerzo y dedicación que manifiestan, no sólo en este certamen, sino en cada instancia de su trayectoria educativa. Así también anima a sus estudiantes a continuar por el camino de la educación y la ciencia; única vía de construcción de una sociedad justa y democrática.