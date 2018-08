Ben Hur ganó con el Sub 17 en Morteros

Este miércoles, Ben Hur disputó la cuarta fecha del Torneo Juvenil del Centro. Como visitante, enfrentó a 9 de Julio de Morteros en este certamen en el cual participa con el objetivo de seguir potenciando las divisiones inferiores de la institución. Recordemos que la mencionada competencia es organizada por el Consejo Federal.

La BH sumó una victoria en Sub 17, categoría que acumula tres ganados en la misma cantidad de juegos disputados. El Sub 15 y el Sub 19 perdieron, con lo cual ambos equipos siguen sin conocer la victoria en el certamen.

Este es el detalle de los resultados: Sub 15: 9 de Julio (M) 4 - Ben Hur 2 (Quiroga y Pedrola).

Sub 17: 9 de Julio (M) 1 - Ben Hur 5 (Seguro -2-, Cretier, Carvallo y Rodríguez).

Sub 19: 9 de Julio (M) 5 - Ben Hur 1 (Palomeque).

La próxima fecha, el equipo rafaelino recibirá a Sportivo Belgrano de San Francisco.