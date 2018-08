Dos estrenos para esta semana Información General 10 de agosto de 2018 Redacción Por CINE TEATRO MUNICIPAL "MANUEL BELGRANO"

FOTO ARCHIVO// JURASSIC WORLD 2./ Otra saga de la atrapante historia.

Para el presente fin de semana la sala del bulevar Santa Fe estrenará "Jurassic World 2: El Reino Caído", secuela del film Jurassic World (2015) y quinta entrega de la saga Parque Jurásico, que se proyectará a las 17:50 doblada y en 3D. Además, a las 21:40 se proyectará "Mamma Mía 2", el musical de comedia romántica con Meryl Streep y Amanda Seyfried. Y en Espacio INCAA continúa la comedia argentina "Re loca", protagonizada por Natalia Oreiro, a las 20:00.



"Jurassic World 2: El Reino Caído" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Colin Trevorrow / Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard / Duración: 124 minutos / Género: Aventuras, Acción / Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas.

Sinopsis: 22 años después de los eventos ocurridos en Jurassic Park, la Isla Nublar se prepara para recibir a los visitantes de Jurassic World, el parque temático de dinosaurios que originalmente había sido diseñado por John Hammond. El parque trae toda una serie de eventos: shows acuáticos, carreras y más. Hasta que un experimento biológico sale mal.

Funciones: viernes 10 al martes 14 de agosto a las 17:50, doblada y en 3D. La entrada general tiene un valor de $ 100.



"Mamma Mía 2" (Estados Unidos, 2018) / Dirección: Ol Parker / Reparto: Meryl Streep, Amanda Seyfried / Duración: 116 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para todo público.

Sinopsis: La secuela de Mamma Mía, viaja entre el presente de Sophie, que está embarazada y el pasado, a la juventud de Donna y cómo se forjaron las relaciones con Harry, Sam y Bill.

Funciones viernes 10 al martes 14 de agosto a las 21:40, subtitulada. La entrada general tiene un valor de $ 90.



"Re loca" (Argentina, 2018) / Dirección: Martino Zaidelis / Elenco: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Gimena Accardi. / Duración: 64 minutos / Género: Comedia / Calificación: Apta para mayores de 16 años.

Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos. Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo.

Funciones: Podrá verse en el marco de Espacio INCAA desde el viernes 10 al martes 14 de agosto a las 20:00. La entrada general tiene un valor de $ 40 y descuento a jubilados, estudiantes y bomberos voluntarios: $ 20.