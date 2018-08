Terranova ve un Dakar de transición

Que la carrera se dispute en un solo país no significa que será sencilla. Las Etapas en Perú serán complejas, pero al mismo tiempo hay una serie de variables que son características de una prueba que combina territorios muy diferentes y que en la 41ª edición no pintarán los colores del Rally Dakar. A 150 días de iniciar la carrera, Orlando Terranova se atreve a titular a este como "un Dakar de transición". Siendo uno de los más importantes pilotos de Argentina, analiza el mendocino cómo ha sido la incierta forma en que se armó el recorrido del 2019. "Lo titulo como un Dakar de transición, más corto, parecido a un Rally de Marruecos", dijo en diálogo con Campeones. "Los horarios se modifican por la menor cantidad de kilómetros de Enlaces, lo que no quiere decir que no sean Especiales difíciles, técnicas y complejas. Pero, en definitiva, uno se levanta más tarde y está en el campamento antes, sin variables de kilómetros y rutas", señala Terranova.

¿Si se queda el Dakar en Sudamérica?: "Esperemos que sea un buen Dakar de transición y que la organización logre estabilizar la carrera con previsión. Por ahí, uno de los errores que le significó no tener estabilidad es que renovaban contrato año a año, intentando que haya una pulseada de demanda para que cada país vaya subiendo el aporte. Eso hace que sea riesgoso, porque cuando la variante macro económica no cierra se puede caer todo como un dominó. Bolivia dijo que no, Chile dijo que no, y entonces Argentina no pudo estar. Porque, entiendo, el Gobierno Nacional y las Provincias del Norte iban a apoyar si estaba uno de los países limítrofes. Y teníamos Dakar en Argentina". "Tienen que cambiar la metodología, saber que tienen que dar a veces y no recibir tanto. Y mantener el equilibrio para que la carrera tenga estabilidad, que es bienestar para los pilotos porque podes armar un programa deportivo y de sponsors. ASO tiene mucha experiencia pero tiene que lograr el equilibrio".