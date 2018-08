Nahir Galarza apeló la condena

Hace poco más de un mes, el 3 de julio, Nahir Galarza fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de Fernando Pastorizzo. Este jueves por la mañana los abogados de Nahir Galarza, que ahora se prepara para rendir exámenes en la carrera de abogacía, presentaron el recurso de apelación ante la Cámara de Casación Penal de Paraná. Los miembros de la defensa técnica de la joven condenada a prisión perpetua enviaron un petitorio formal en el que dicen, entre otras cosas, que los jueces no analizaron las pruebas como corresponde.

Los abogados José Ostolaza y Horacio Dargainz hicieron su presentación en contra de la condena del Tribunal de Gualeguaychú dictada el 3 de julio pasado.

El pedido se basa en dos cuestiones, según explicaron los letrados. Por un lado hablan del análisis arbitrario del Tribunal y dicen que no encuadró el hecho dentro de la ley de violencia de género. Por otro lado cuestionan que los jueces no analizaron correctamente la supuesta violencia física que el joven, afirman, ejerció sobre Galarza.

“Desconocen principios elementales referidos al testimonio de la víctima y de los indicios que son claros. Además hay una falta de análisis de la prueba rendida en el debate, y de cómo debe ser analizada la misma, la cual deja traslucir claramente una cultura machista y peligrosa”, explicó uno de los abogados.

En el petitorio se pide básicamente que se anule la sentencia, algo que ahora la Cámara de Casación Penal de Paraná deberá definir y que tendrá una respuesta para antes de fin de año. En el caso de que se rechace el pedido, la Defensa volverá a apelar, en este caso al Superior Tribunal de Justicia, que demora otros seis meses en resolver.