Schwartzman fue eliminado

Diego Schwartzman, que venía de dos grandes victorias en el Masters 1000 de Toronto, no pudo con Marin Cilic y ya piensa en Cincinnati. En el sexto Masters 1000 de la temporada, el croata fue muy superior de principio a fin y liquidó el match por 6-3 y 6-2 en tan solo una hora y 12 minutos de juego. Schwartzman (12º) llegaba de vencer al británico Kyle Edmund (16º) y también al estadounidense Sam Querrey (32º) y no podrá igualar lo hecho en 2017, cuando llegó a cuartos de final del certamen canadiense.



DIO LA NOTA

El prometedor tenista griego Stefanos Tsitsipas dio la sorpresa este jueves al dejar fuera al serbio Novak Djokovic en tercera ronda del Masters 1000 de Toronto. Tsitsipas, de tan solo 19 años, venció al exnúmero uno del mundo en tres sets por 6-3, 6-7 (5/7), 6-3.

Tras un lesión en un codo, Djokovic venía de recuperar su mejor nivel al imponerse en la última edición de Wimbledon, el mes pasado, pero en Toronto se vio superado en dos horas y 16 minutos por el mayor acierto e ímpetu de su rival. No en vano, el griego materializó el 84% de sus primeros servicios (46/55) y el serbio nunca pudo quebrarle el saque.

Antes, el sudafricano Kevin Anderson (N.4) y el búlgaro Grigor Dimitrov (N.5) habían hecho los deberes al batir al bielorruso Ilya Ivashka y al estadounidense Frances Tiafoe, respectivamente.