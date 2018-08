Presentaron a Nacho Pussetto

"Es un sueño estar aquí y agradezco a Udinese por la oportunidad que me sentado ", manifestó el ex Atlético de Rafaela. ¿Debutará el sábado por Copa Italia?

Ignacio Pussetto tuvo su presentación oficial en su nuevo club: el Udinese de Italia. El delantero, ex Atlético de Rafaela y Huracán, tuvo su primer encuentro con la prensa italiana junto al entrenador.

"Todavía tengo un poco de dificultad con el italiano, por lo que voy a hablar en español, le agradezco al Udinese por recibirme y por la confianza depositada en mí", expresó Pussetto quién llegó por 8,5 millones de euros desde el "Globo".

Cuando le consultaron sobre sus características, "Nacho" señaló: "Soy un jugador rápido, creo que es la característica principal, realmente me gusta ir uno a uno, entonces obviamente siempre intento el tiro, entreno mucho en esto, siempre quiero anotar".

Sobre el Dacia Arena: "Creo que el estadio es del más alto nivel, con un estilo agradable y vanguardista, creo que es fundamental y ahora tenemos que explotarlo para lograr los objetivos establecidos".



Pussetto se suma a la ya gran colonia de los sudamericanos en el elenco italiano: "Para mí es importante que existan algunos de mis compatriotas, no los conocía antes, Rodrigo (De Paul) ya ha demostrado lo que puede hacer e incluso Juan (Musso) está haciendo bien. Los había cruzado en el campeonato argentino ".

En lo referido a la Serie A declaró: "Ya he visto en partidos amistosos que el juego es muy intenso desde el punto de vista físico, pero también en Argentina fue así, sin embargo, con el equipo técnico estoy haciendo un entrenamiento específico para mejorar también desde este punto de vista ".



Con respecto a su debut, algunos medios italianos indican que Pussetto podría sumar sus primeros minutos el sábado, cuando Udinese juegue ante Benevento (15hs) por la tercera ronda de la Copa Italiana.



También fue consultado si su objetivo, ahora ya jugando un fútbol internacional, es vestir el día de mañana la camiseta de la selección argentina: "Creo que todo el mundo sueña con vestir la camiseta de su selección nacional, pero tengo que hacerlo bien aquí para llegar allí, si lo hago cuando me siento allí, pero en Argentina hay tantos jugadores de clase mundial, así que voy a hacer mucho bueno poder llegar allí ".

Hay muchos argentinos que jugaron en Udinese: "Sí soy consciente, por supuesto, se Néstor Sensini, que hizo que la historia de este club, para mí es un sueño estar aquí y agradezco a Udinese por la oportunidad que me sentado ".

La elección de la 23 como número de camiseta: "Representó mucho de mi primer club que fue fundamental, especialmente en la última parte, por lo que el número es un signo de gratitud para el equipo", finalizó Ignacio Pussetto.