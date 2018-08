Testimonio SUPLEMENTO RURAL 10 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

"Me halaga mucho que me hayan elegido otra vez para izar la bandera patria durante el acto; tengo que agradecer a Dios que me dio salud todavía hasta ahora. En aquel momento, hemos marcado un camino, no sé si bien o mal, pero la intención fue buena. Luego las nuevas dirigencias que entraron en la Sociedad Rural y la actual comisión supieron continuar ese camino", testimonió Egidio Vincenti, ex presidente de la entidad de 1985 a 1987, siendo una leyenda viviente con sus 94 años, el socio más antiguo de la Sociedad Rural de Rafaela, ante la consulta de LA OPINION.