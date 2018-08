Morini visitó la Expo SUPLEMENTO RURAL 10 de agosto de 2018 Redacción Por El Ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe dijo que “me siento un amigo de la Rural".

FOTO SRR EN PRESIDENCIA./ Norma Bessone, Pedro Rostagno y Pedro Morini.

En su condición de ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, pero también como productor agropecuario y amigo de la institución, estuvo este jueves por la tarde en la 111º ExpoRural de Rafaela y la región, Pedro Morini.

Recibido por el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Dr. Pedro Rostagno; y por Norma Bessone como secretaria de la entidad, el funcionario que fuera hasta noviembre pasado secretario Provincial de Lechería destacó el potencial de la exposición y el esfuerzo constante de los productores.

“Me siento un amigo de la Rural desde hace mucho tiempo y por eso vengo a acompañarlos. Más allá del lugar en el que uno esté, siguiendo en el gabinete del gobernador Lifschitz, al venir a la Rural de Rafaela es venir a seguir viendo lo que uno siente, que es el campo, lo que a mí me gusta que son las vacas Holando”.

El Ministro puso de relieve todo “el trabajo y el potencial que se muestra en lugares como este. En años como este de crisis, uno tiene que agudizar el ingenio y mirar las oportunidades. Por eso en estas exposiciones uno viene a actualizarse, a ver los cambios y nada mejor que en lugares como este en el que se puede ver todo junto”, señaló remarcando el vínculo con el sector, los dirigentes y también los productores.

En esta ocasión, Morini recorrió en la ciudad de Rafaela el edificio en obra del que será el nuevo hospital de la ciudad y el Hogar de Menores Madres. No fue una visita oficial y por ese motivo no se convocó a la prensa, aclararon los organizadores ante la consulta de LA OPINION.