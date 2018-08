Empate en el Giuliani

Anoche se puso en marcha la quinta fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el empate entre Argentino Quilmes y Unión de Sunchales, 1-1 en el estadio Agustín Giuliani.

Juan José Weissen de penal, a los 45 minutos del primer tiempo, puso en ventaja al “Cervecero” y a los 20 minutos del complemento Espíndola puso la paridad para la visita.

En Reserva ganó Unión de Sunchales por 3-1.



Sigue hoy. La quinta fecha del Clausura tendrá continuidad en la noche de hoy con otro adelanto. En Tacural, el Deportivo estará recibiendo la visita de Argentino de Humberto. El juego principal comenzará a las 22.00hs (Reserva 20.30hs) y tendrá el arbitraje de Franco Ceballos.



PRIMERA B



Este viernes habrá acción en la zona. En María Juana, Talleres estará recibiendo a Sportivo Santa Clara en el adelanto correspondiente a la cuarta fecha del torneo Clausura de la Zona Sur. El mismo comenzará a las 22.00 (Reserva 20.30 hs.) y tendrá el arbitraje de Sergio Romero. El resto se jugará el domingo.



PRIMERA C



El pasado domingo se jugó la segunda fecha del torneo Definición de Juveniles en la Primera C liguista. A continuación, todo lo sucedido y lo que se le viene a cada club:



Juvenil Mayor: Juventud Unida de Villa San José 0 - Atlético San Isidro 4 (Thomas Boscatti x 2, Edgard Tapia y Maximiliano Quinteros), Belgrano de San Antonio 2 (Elías Duarte y Gustavo Bach) - Sportivo Aureliense 0, Deportivo Susana 0 - Defensores de Frontera 0.



Juvenil Menor: Juventud Unida de Villa San José 2 - Atlético San Isidro 1, Deportivo Susana 1 (Diego Taborda) - Defensores de Frontera 2 (Milton Herrera x 2). A San Antonio le dieron los puntos ya que Sportivo Aureliense no presentó la divisional.



Próxima fecha (3°): San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Susana, Defensores de Frontera vs. Belgrano de San Antonio, Sportivo Aureliense vs. Juventud Unida de Villa San José.