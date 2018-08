Castellano: "esta muestra sigue poniendo en alto a esta ciudad"

Este jueves fue habilitada la 111º Expo Rural Rafaela, con el tradicional corte de cintas y un pequeño acto en el ingreso del predio. El intendente Castellano participó de la ceremonia y posteriormente recorrió diversos stands, entre ellos el que tiene la Municipalidad de Rafaela, enmarcado en el programa “Rafaela en Acción”.

“Como siempre venimos a acompañar la muestra, porque es uno de los eventos más importantes que tenemos en la ciudad, que trasciende lo agropecuario. Hay un variedad de conferencias, espectáculos, vínculos que se hacen y me parece que nuevamente pone a la ciudad en un punto alto, en un lugar y en un sector importante”, manifestó el primer mandatario en declaraciones a los periodistas.

“Se abrió y está impecable, esta muestra significa mostrar el enorme esfuerzo que se hace aún en momentos complejos. A veces decimos que somos contracíclicos porque arrancamos obras públicas cuando todo el mundo está recortando, es por eso que lo relaciono con los dirigentes de la Sociedad Rural que también son contracíclicos, porque son el ejemplo de la expectativa que tiene el productor rural, siempre mirando el futuro con expectativa positiva”.

Respecto a la situación compleja en la lechería, el Intendente comentó: “Tenemos que caminar hacia una ley nacional de lechería y la provincia de Santa Fe tiene que dar el puntapié inicial para después estar acompañado por Córdoba, Entre Ríos. Sería un empuje interesante de abajo hacia arriba para que a nivel nacional se pueda votar una ley nacional que regule la cadena y no volvamos a caer en los problemas de hace mucho tiempo”.

“Cuando asumió Pedro Rostagno como Presidente de la Sociedad Rural, uno de los primeros temas que me planteó es la crisis de los tambos. Evidentemente el impacto de cierres de tambos, se ve reflejado en municipios y comunas, ese impacto se siente cada vez más, no es solo una problemática del sector tambero y agropecuario, es una problemática de ciudades y municipios de toda la región por eso nos hemos puesto a trabajar en forma ordenada y conjunta con el área metropolitana”, dijo.

Por último, Castellano agradeció a cada uno de los expositores: “Es una buena señal que se hayan vendido todos los stands y esta muestra sigue poniendo en alto a nuestra ciudad”.