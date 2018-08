Abal Medina reconoció los aportes privados en negro

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, confirmó ayer la existencia de aportes en negro de empresarios para la campaña electoral del FPV 2013 y que los recolectaba el entonces secretario Roberto Baratta, aunque sostuvo que siempre entendió que "eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción".

"Siempre entendí que dichos aportes de privados eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción", para apoyar la campaña electoral de Daniel Scioli, Daniel Filmus y Martín Insaurralde, indicó Abal Medina al negar las acusaciones que se le formulan en el marco de la causa sobre coimas que investigan el juez Claudio Bonadío y fiscal Carlos Stornelli.

Al declarar en Comodoro Py ante el juez Bonadío, el actual senador nacional también dijo que desconocía quiénes eran los aportantes y negó cualquier vínculo con ellos, indicaron fuentes de su entorno a NA. Además, especificó que las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno que hacen referencia a su persona "coinciden solamente con los tres meses" en los que participó de la campaña electoral en 2013 y que no hay ninguna otra referencia a su persona "fuera del espacio de tiempo de la campaña legislativa".

Abal Medina, que fue jefe de Gabinete desde el 10 de diciembre de 2011 hasta el 20 de noviembre de 2013 (cuando fue reemplazado por Jorge Capitanich), declaró ante Bonadio porque aparece mencionado en los cuadernos manuscritos de Centeno, el chofer del ex secretario Roberto Baratta, en los que registró detalles de supuestos pagos ilegales de empresarios al gobierno kirchnerista.

En su descargo, además, Abal Medina desvinculó a su secretario Martín Larraburu de cualquier responsabilidad, ya que -según dijo- actuó de acuerdo a sus "instrucciones generales" y bajo sus mismos supuestos.

El ex jefe de Gabinete aparece nombrado en los cuadernos de Centeno el 5 de septiembre de 2013 junto a Larraburu: el secretario habría recibido dinero de manos del empresario arrepentido Juan Carlos de Goycochea -ex directivo de la española Isolux- y luego se lo habría entregado a Abal Medina.

"Estaba Martín de Presidencia y entran juntos (con Nelson Lazarte) a buscar dinero que luego Martin debía dárselo a Abal Medina por orden de la Presidenta según dijo Nelson", señala el escrito.



"SE CONFIESA AUTOR

DE LAVADO DE DINERO"

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández cuestionó ayer duramente al ex dirigente kirchnerista Juan Manuel Abal Medina por haber declarado que recibió plata en negro de varias empresas para la campaña electoral del Frente para la Victoria de 2013.

Fernández sostuvo que su colega "inexorablemente se confiesa autor del delito de lavado de dinero", al reconocer que utilizó esos aportes para financiar al kirchnerismo durante las legislativas.