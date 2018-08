Rafaela no es la excepción: se agudiza la caída en las ventas

El comercio de nuestra ciudad registra una caída de las ventas y se observa una expectativa algo preocupante, según indican las encuestas oficiales. Los comercios locales no se ven tan acudidos y en la gente no se escucha otra cosa más que la palabra "ahorrar", que a veces es reemplazada por la frase "no gastar por gastar".

Los últimos comentarios y más que nada los informes, permiten determinar que los comercios encuestados de Rafaela registran una disminución de su caudal de ventas, con la afirmación de los comerciantes de un mal semestre.

Tras los resultados obtenidos por el Observatorio Comercial local, se puede observar que el 33% de los comercios vendió más con respecto al mismo período del año pasado. Dicha tendencia se desaceleró con respecto al primer trimestre de este año, cuando el número superaba el 37%. A su vez, se profundizó la cantidad de comercios que manifiestan una disminución en las ventas, que para este trimestre alcanza al 43%. Este porcentaje es mayor respecto a 2017, y un dato no menor, es que la tendencia en cuanto a ventas por primera vez en dos años cambia, es decir, es mayor el número de comerciantes que manifiesta disminución en las ventas que los que contestan lo contrario.

En cuanto a las expectativas de los comerciantes sobre cómo serán sus ventas del tercer trimestre de este año, se presenta una importante preocupación: sólo el 36% responde que espera que sean superiores. Un 27% cree que serán inferiores y los más conservadores, el 35%, esperan que por lo menos sean iguales a igual período del año anterior. En este caso, también por primera vez, la mayoría de los consultados tiene un panorama más pesimista que optimista, producto de una clara pérdida de confianza.

En el ámbito nacional, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizó un sondeo en donde se pudo observar que las ventas minoristas de los comercios Pymes finalizaron junio con una caída de 4,2% frente a igual mes del año pasado (medidas a precios constantes), y acumulan una baja anual de 2,8% en el primer semestre del año. Esto a su vez se ve agudizado con los problemas en la cadena de pagos que han comenzado a aparecer, en el primer sondeo en Rafaela: el 60% de los comerciantes manifiesta dos problemas cuya combinación puede ser muy alarmante para el sector, por un lado, que se ha incrementado la morosidad de los clientes, y por el otro se han achicado los períodos de pago a proveedores.



DÍA DEL PADRE

En lo que respecta al movimiento local en las semanas previas y días próximos al Día del padre, solo el 24% manifestó haber vendido más con respecto al año pasado, mientras que el 59% vendió lo mismo y el 17% vendió menos. Si se cuentan aquellos comercios que mantuvieron sus ventas o las disminuyeron, alcanzan el 83%, un número alarmante.

Recordemos que LA OPINION, en su edición del 17 de junio, había hablado con los comerciantes locales, que en líneas generales, afirmaron que las mismas no habían sido buenas. En tanto, varios propietarios no quedaron conformes. Algún que otro empleado deslizó que tuvo que trabajar menos que otros años, describiendo prácticamente esta encuesta realizada por el CCIRR y la UCSE.

En contrapartida, a nivel nacional, CAME afirma que en junio respecto a mayo las ventas crecieron un 15,7%, aumento que se vio influenciado por las ventas del día del padre y los anticipos de aguinaldo.