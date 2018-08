Viotti presentó dos propuestas de inclusión laboral para lavacoches

El concejal Leonardo Viotti presentó, junto a sus pares de Cambiemos, dos proyectos alternativos que buscan dar una solución a la problemática de lavacoches, con base en la inclusión laboral.

El primero de los proyectos presentados prevé la creación de una cooperativa de trabajo conformada con personas que actualmente se desempeñan como “lavacoches”, para que la misma sea incorporada al trabajo de reacondicionado del empedrado público. De esta manera también se busca dar solución a otro gran problema de la ciudad, que es la lentitud con que se realiza la tarea de mejora del adoquinado, reclamo que desde hace tiempo realizan muchos rafaelinos. Con la incorporación de una nueva cooperativa a las 3 ya existentes, la fuerza laboral podría incrementarse y acelerar los tiempos de la reparación, dando trabajo a unas 20 personas que ya no tendrán la necesidad de trabajar como “lavacoches”.

"Leí una nota de LA OPINION de 2017, con estadísticas y haciendo cálculos rápidos, a este ritmo se tardaría 10 años en terminar. Y, seguramente, ya deberían comenzar a readoquinar las primeras", dijo a este Diario. Consultado sobre si debería aumentarse el presupuesto destinado al readoquinado, indicó que "tenemos que ver si todo lo que se cobra en la Tasa se gasta en el readoquinado. Si no, deberemos apelar a la buena voluntad de conseguir los fondos para darle una solución".

El segundo de los proyectos busca modificar el convenio celebrado con la UTN Rafaela para el control de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), para que, de ahora en adelante, cada vez que se produzca una vacante en el personal que desarrolla tareas de control ZEC, ya sea por renuncia de un inspector actual o por la extensión del servicio a nuevos sectores, quien ingrese deberá ser una persona que en la actualidad se desempeñe laboralmente como “lavacoches”. Esto será hasta llegar a una conformación de 50% estudiantes de universidades y 50% “ex lavacoches”; luego se deberá incorporar intercaladamente uno de cada sector, cada vez que se produzca una nueva vacante.

“Siempre dije que la salida a esta problemática era con inclusión laboral y educativa, por eso estos proyectos buscan que ya no tengan la necesidad de ser 'lavacoches', porque vamos a estar dándoles la posibilidad de acceder a un trabajo más estable y con condiciones más dignas. A su vez, estaríamos atendiendo el legítimo reclamo de comerciantes y frentistas, que desde hace años piden hacer respetar las normas vigentes e igualdad de trato", señaló.

"La idea es consensuar ambos proyectos con todos los concejales y el propio Intendente, mejorando lo que haya que mejorar, pero siempre avanzando en la idea de generar oportunidades, hasta que ya no tengan la necesidad de trabajar de manera irregular como lo están haciendo hasta ahora”, dijo. "Apelamos a la buena voluntad, por eso son minutas de comunicación. Apelamos al consenso con las área del Ejecutivo que tienen que intervenir", dijo a LA OPINION.

Ambos proyectos contemplan que en una primera instancia se debe crear un “Registro de Lavacoches”, para cuantificar e identificar a cada uno de quienes hoy se desempeñan en esas tareas, y ellos serán quienes a futuro podrán ingresar en estos programas de inclusión laboral u otros de similares características que puedan surgir. A su vez, quienes acepten ingresar a estos programas, deberán expresar su compromiso de ya no ejercer como “lavacoches”.

"Como contra: muchos sostienen que se gana más como lavacoches que en estas nuevas actividades. Pero la parte positiva sería darle una salida formal a esta problemática", comentó a este Diario.

¿Por qué el rechazo al Registro si ahora se lo necesita? "La ordenanza era mucho más amplia y se incluían un montón de otras cosas. Buscaba que los lavacoches se queden eternamente ahí. Nuestro espíritu era darle una salida laboral, como esta. Además, estaban votando una ordenanza con cosas que podían hacer. Hoy no están haciendo nada. Era una movida política para culpar al Concejo sobre lo que no hacen ellos", respondió.

¿Por qué no hacerlo antes? "Porque no lo teníamos cerrada a las propuestas. Hay una tercera posibilidad, pero no la queremos adelantarla hasta que no la tengamos cerrada, para no generar falsas expectativas", completó.